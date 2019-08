Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai állami Global Times szerint már őszig sem kell várni a HongMeng OS bemutatkozására, a Huawei az augusztus 9-én kezdődő fejlesztői konferenciáján már túl is esik ezen.","shortLead":"A kínai állami Global Times szerint már őszig sem kell várni a HongMeng OS bemutatkozására, a Huawei az augusztus 9-én...","id":"20190805_huawei_hongmeng_os_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0a9b7ef-b211-4e89-bfb8-596bc0e1b398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56425804-f5c9-4f05-aa61-62987c86f95b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_huawei_hongmeng_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:03","title":"Már a héten bemutatkozhat a Huawei titokzatos új operációs rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 6 éves gyermek öt emeletet zuhant, a rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe az ügyben.","shortLead":"A 6 éves gyermek öt emeletet zuhant, a rendőrség egy 17 éves fiút vett őrizetbe az ügyben.","id":"20190805_Tul_van_az_eletveszelyen_a_Tate_Modern_teraszarol_ledobott_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14e3cc9d-7531-421d-a0b6-497ab840b26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430a6db9-d2e3-48d7-8753-ebd367d3f5ba","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Tul_van_az_eletveszelyen_a_Tate_Modern_teraszarol_ledobott_kisfiu","timestamp":"2019. augusztus. 05. 18:03","title":"Túl van az életveszélyen a Tate Modern teraszáról ledobott kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","shortLead":"Láthatóan készülnek az anyagok a Golf 8 bemutatójához.","id":"20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bef03-3770-4231-9900-eed8b6588206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f4c3a0-6bb9-4edd-bfd1-3ab13f19cfcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Katalogusfotozas_kozben_bukott_le_az_uj_Volkswagen_Golf","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:24","title":"Katalógusfotózás közben bukott le az új Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb a teszt akkor, ha válaszadás előtt utánanéz az állításoknak.","shortLead":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb...","id":"20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfa7370-6825-4b5c-ac8d-b2cb4962d9b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:36","title":"Kvíz: tesztelje, mennyire dől be az álhíreknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","shortLead":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","id":"20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc7856-dde3-4853-ac52-cd9a9f4af203","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:13","title":"11 parkoló autóban tett kárt egy Audival száguldozó fiatal Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","shortLead":"Amíg az ellenzék nem talál saját világképet, Orbánnak igaza lesz, mert a kérdéseket is ő teszi fel.","id":"20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e619-ddec-4a5e-bc66-6ff2c0b9a867","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Bauer_Tamas_Sikerszoveg_Tusnadfurdon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:07","title":"Bauer Tamás: Sikerszöveg Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete eltűnt, a gyanú szerint nemi erőszak és gyilkosság áldozatául esett 15 éves Alexandra ügyével állnak összefüggésben – tudta meg a Mediafax hírügynökség.","shortLead":"Újabb emberi maradványokat találtak a román nyomozók hétfőn egy Caracal melletti erdőben, amelyek vélhetően a két hete...","id":"20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d96422-6449-4439-8901-4982ec08a85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aca69cd-3909-4ad5-a8ea-18a28547cc7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_caracal_roman_ferfi_alexandra_macesanu_halalos_aldozat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:27","title":"Megtalálhatták a caracali stopposgyilkos másik áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","shortLead":"A környezetre károsabb anyagúra cserélte le a McDonald’s a műanyag szívószálakat.","id":"20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f16da85d-33f2-41b8-8417-9b78645795ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340cb90a-db0e-4800-a3a9-1708baa56a86","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Kiderult_a_McDonalds_kornyezetbarat_papir_szivoszalairol_hogy_nem_ujrahasznosithatoak","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:30","title":"Kiderült a McDonald's „környezetbarát” papír szívószálairól, hogy nem újrahasznosíthatóak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]