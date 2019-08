A Theresa May előző brit miniszterelnök által tető alá hozott (és a brit parlament által többször leszavazott) brexitmegállapodás újratárgyalása nem lesz része a Boris Johnson brit és Leo Varadkar ír miniszterelnök közti találkozónak - közölte utóbbi egyik szóvivője. A két miniszterelnök várhatóan szeptember elején fognak találkozni, elvileg "előfeltételek nélkül", de a jelek szerint az írek azért húznak néhány átléphetetlen vonalat. A megállapodásnak része a vészmegoldás is (aminek értelmében az Egyesült Királyság a kilépést követő kétéves átmeneti idő után is a vámunió része maradna, ha az idő alatt sem sikerülne megoldani a két Írország közti határ szabad átjárhatóságának problémáját) - az ír miniszterelnök ennek újratárgyalására sem nyitott.

Ahogy egyébként az Európai Bizottság sem. Boris Johnson ugyanakkor nem nyitott a vészmegoldással együtt történő kilépésre, többször azt nyilatkozta, az Egyesült Királyság a következő határidővel, október végén akár így, akár úgy, de kilép az EU-ból - ha Brüsszel nem enged a vészmegoldásból, akkor rendezetlenül.

A Brüsszelből szivárgó információk szerint az európai diplomaták úgy látják, a Johnson-kormány számára a rendezetlen kilépés az elsődleges forgatókönyv, és nem is igazán próbálkoznak azt elkerülni. A brit kormány ezt ugyanakkor tagadja.

