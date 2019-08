Idén az év első hét hónapjában annyian, közel 9 millióan fordultak meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, mint ahányan a Malév működésének utolsó egész évében 12 hónap alatt – írta a Világgazdaság. A mostani utasforgalmi adat 7,2 százalékos növekedés 2018 első hét hónapjához képest.

Január és július között 69 ezer gép szállt fel, illetve le Budapesten, ami 5,8 százalékos növekedés a tavalyihoz képest. Igaz, a 2005-2006-os csúcsévektől még így is elmarad a mostani adat. Igaz, ez azt is jelenti egyben, hogy a légitársaságok egyre hatékonyabbak: több utas fér be a gépekbe, és az ülőhelyeket is magasabb arányban tudják értékesíteni.