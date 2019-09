Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e993b59-2b1e-4d35-b43a-1c34fcf3145a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795c192c-d97e-4985-af84-8e49afc2adfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Megszolalt_az_Orban_Rahel_hasonmas_Igy_sikerult_a_kep","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:52","title":"Elértük az Orbán Ráhel-hasonmást: \"Így sikerült a kép\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","shortLead":"Haladnak a nyaralóhajózás feltételeinek megteremtésével, és már megvannak a tervek a kiskörei raftingpályához is. ","id":"20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d962d9be-c042-49d1-a769-8f9f2d2c4b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38e8ca-61c4-4e8c-9620-327edccefd9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_tisza_to_kiskore_rafting_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:05","title":"Több mint 10 milliárdból tenné vonzóvá a Tisza-tavat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az USNK sikerén felbuzdulva rengeteg rapper jelentkezett idén. ","shortLead":"Az USNK sikerén felbuzdulva rengeteg rapper jelentkezett idén. ","id":"20190916_Oktoberben_indul_az_XFaktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a15db3e-f924-492e-95c5-b44e7c605761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc3846c-863a-42c8-9ea6-b9c4cbfec95d","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Oktoberben_indul_az_XFaktor","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:39","title":"Októberben indul az X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban. A leginkább Litvániában ülnek autóba az emberek, de mennyire népszerű Magyarországon a négykerék?","shortLead":"Az Eurostat felmérése szerint még mindig az autó dominálja a belföldi tömegközlekedést az összes uniós országban...","id":"20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d23609-b58f-4d6e-9aa8-19d28b15c9b5","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Magyarorszagon_buszoznak_a_legtobbet_az_unios_tagallamok_kozul","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:14","title":"Magyarországon buszoznak a legtöbbet az uniós tagállamok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","shortLead":"A vádirat szerint a férfi óvatlansága miatt gyulladt ki a melléképület, ahol az ötéves kisfia tűz áldozata lett. ","id":"20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b852a912-c624-4e69-9d82-d1b261f81c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5c0235-2745-4604-89e0-d07b0b078790","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_vademeles_tuz_kosd_apa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:36","title":"Vádat emeltek a kosdi apa ellen, akinek a gyereke tűz áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfajult a szópárbaj.","shortLead":"Elfajult a szópárbaj.","id":"20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa58280-07c5-4bd4-aeaa-ce854f7b611c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e333274-8271-4a99-a725-d82847fd49fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_jelolt_onkormanyzati_valasztas_kampany","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:41","title":"Negatív kampányt kezdett Karácsony Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat egészére, illetve az exportra nézve – ezt a javaslatot dolgozta ki az Agrárminisztérium. A nyáron készített, most a hvg.hu birtokába került tervezetet viszont jegelhetik, hiszen számolni kell a radikális járványügyi lépés politikai hatásaival – ami az önkormányzati választás előtt rosszul jönne az Orbán-kormánynak, illetve a vidéki szavazatokra pályázó Fidesznek.","shortLead":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden...","id":"20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251cf85d-85d6-43d4-87f6-3d9d76ffd6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:30","title":"\"A választás előtt nem ölhetik le Józsi bácsi malacait\" – titkos terv készült a sertéspestis megállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","shortLead":"A nyáron még nem akart a Fővárosi Közgyűlés fideszes többsége vizsgálóbizottságot, most változhat a helyzet.","id":"20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e870ecf-08f4-4d72-ad11-c6697929b44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d4990-4e65-4d1d-a6cf-7f5ace73cbfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_Tarlos_azt_vizsgalna_mi_volt_Karacsony_felelossege_a_patkanyirtastender_eredmenyeben","timestamp":"2019. szeptember. 16. 19:05","title":"Tarlós azt vizsgálná, mi volt Karácsony felelőssége a patkányirtás-tender eredményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]