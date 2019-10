Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kétmilliárd forintnál is nagyobb kárt okozott az ügyvéd több mint kétszáz magánszemélynek.","shortLead":"Kétmilliárd forintnál is nagyobb kárt okozott az ügyvéd több mint kétszáz magánszemélynek.","id":"20191002_Hat_es_fel_ev_bortonre_iteltek_egy_pecsi_ugyvedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bdb0a1-ab34-48ad-a154-05bf941b70d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Hat_es_fel_ev_bortonre_iteltek_egy_pecsi_ugyvedet","timestamp":"2019. október. 02. 17:57","title":"Hat és fél év börtönre ítéltek egy pécsi ügyvédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral barátkozik. Ez a hvg360 képes hírösszefoglalója. ","shortLead":"3 milliárdos profit Mészáros és Tiborcz közös cégénél, éles lőszerrel tüzelnek Hongkongban, Greta a Terminátorral...","id":"20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd017a9-38c1-4f6f-8551-01f0f2f99a3f","keywords":null,"link":"/360/20191001_Radar_360_Orban_30_ezret_igert_a_nyugdijasoknak_Tarlos_es_Karacsony_csortezik","timestamp":"2019. október. 01. 17:30","title":"Radar 360: Orbán 30 ezret ígért a nyugdíjasoknak, Tarlós és Karácsony csörtézik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40 százaléka. Tarlós István szerint az új hitelek a fejlesztések miatt kellenek, nem a város működéséhez.\r

\r

","shortLead":"Hatalmas, több mint százmilliárdos adósságot görget maga előtt Budapest, holott itt keletkezik a magyar GDP 40...","id":"20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340e0cfe-09dc-416b-a4d2-22f069481c54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_A_fovaros_naponta_fordult_juliusban_milliardos_hitelekert_az_OTPhez","timestamp":"2019. október. 01. 11:45","title":"A főváros hetente kért milliárdos OTP-hiteleket júliusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak Trócsányi bukásáról. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony utolérte Tarlóst, Trump extrém ötlettel állt elő a bevándorlás megfékezésére és EP-képviselők nyilatkoztak...","id":"20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f8087e-57d4-4549-8bfb-ebc101e956d1","keywords":null,"link":"/360/20191002_Radar_360_Szijjarto_az_USAban_vedte_a_sajtoszabadsagot_elhunyt_Karel_Gott","timestamp":"2019. október. 02. 17:30","title":"Radar 360: Szijjártó az USA-ban védte a sajtószabadságot, elhunyt Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32a2b43-9944-45a5-99f7-f7a11ad40bb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó egy extrákkal alaposan telepakolt limitált szériát készített a születésnapra.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó egy extrákkal alaposan telepakolt limitált szériát készített a születésnapra.","id":"20191003_rohan_az_ido_10_eves_a_porsche_panamera_amit_uj_modellel_unnepelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b32a2b43-9944-45a5-99f7-f7a11ad40bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704330c-e987-4b4e-8b60-9c9a12e87b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_rohan_az_ido_10_eves_a_porsche_panamera_amit_uj_modellel_unnepelnek","timestamp":"2019. október. 03. 06:41","title":"Rohan az idő: 10 éves a Porsche Panamera, amit új modellel ünnepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b67ac3-7777-4aa6-aa06-fb42b10ac22d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191001_Marabu_FekNyuz_Modszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b67ac3-7777-4aa6-aa06-fb42b10ac22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866ef7c0-b3f4-477a-b18f-c9cf4615310b","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Marabu_FekNyuz_Modszerek","timestamp":"2019. október. 01. 18:23","title":"Marabu FékNyúz: Miféle korrupció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","shortLead":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","id":"20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25647c18-881e-46b2-ae59-55edf0eb9e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","timestamp":"2019. október. 03. 06:40","title":"A települések közel harmadán egyetlen érvényes szavazattal polgármester lehet a jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump elnök egykori tanácsadója, Gorka Sebestyén most Mike Pompeo amerikai külügyminiszter környezetében tűnt fel, a magyar származású politológus a miniszter gépével szelfizett, majd azt feltette közösségi oldalára.","shortLead":"Trump elnök egykori tanácsadója, Gorka Sebestyén most Mike Pompeo amerikai külügyminiszter környezetében tűnt fel...","id":"20191002_Az_amerikai_kulugyminiszter_gepevel_szelfizik_Gorka_Sebestyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba7e16b-b7af-4949-8725-8b75f567acf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6f0553-86a7-4a88-b537-f5a79429b332","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Az_amerikai_kulugyminiszter_gepevel_szelfizik_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2019. október. 02. 16:45","title":"Az amerikai külügyminiszter gépével szelfizik Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]