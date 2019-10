Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","shortLead":"A hat tagú család összekapaszkodva akart fotózkodni egy folyóban.","id":"20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=464e74d2-1159-42ee-8c60-b88727fa5d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4799a62-0b75-48c5-ab14-5a84b21190ca","keywords":null,"link":"/elet/20191008_szelfi_halalos_aldozat_folyo_india","timestamp":"2019. október. 08. 10:29","title":"Négyen haltak bele egy félresikerült szelfizésbe Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Öt nap alatt megtelt a nézőtér azon része, amit meg lehetett tölteni.","shortLead":"Öt nap alatt megtelt a nézőtér azon része, amit meg lehetett tölteni.","id":"20191008_Tizenotezer_gyerek_biztatja_a_magyar_valogatottat_az_azeriek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0964aa78-e9ee-4b6d-a295-531daa0356a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433bc4d6-002d-4273-a71f-e9d896bfa2b3","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Tizenotezer_gyerek_biztatja_a_magyar_valogatottat_az_azeriek_ellen","timestamp":"2019. október. 08. 17:14","title":"Tizenötezer gyerek biztatja a magyar válogatottat az azeriek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9ddfb8-a4b7-452a-86b4-7ecf91f33e33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a leveleket, amelyeket a legközelebbi bizalmasának írt.","shortLead":"Elárverezik a leveleket, amelyeket a legközelebbi bizalmasának írt.","id":"20191008_Greta_Garbo_titkos_leveleibol_derul_ki_milyen_maganyosan_elt_legendas_sztar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b9ddfb8-a4b7-452a-86b4-7ecf91f33e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c0e095-af39-450c-8e98-4c052d4517fa","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Greta_Garbo_titkos_leveleibol_derul_ki_milyen_maganyosan_elt_legendas_sztar","timestamp":"2019. október. 08. 14:57","title":"Greta Garbo titkos leveleiből kiderül, milyen magányosan élt a legendás sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van a legjobb 190 város között.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van...","id":"20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad76722-d8f3-42f5-9499-4b1657c01947","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","timestamp":"2019. október. 08. 15:42","title":"Hat magyar város is bekerült Európa kulturális és kreatív városai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor asztrofizikus és Didier Queloz csillagász kapja az idei fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi bejelentése szerint.","shortLead":"Csillagászati kutatásokért egy kanadai-amerikai és két svájci tudós, James Peebles kozmológus, Michel Mayor...","id":"20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a3f3843-0855-4fb7-b65c-85af91602ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c179e41d-4551-43c3-941c-be8ebbf2fd87","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_fizikai_nobel_dij_univerzum_evolucio_csillagaszat","timestamp":"2019. október. 08. 12:10","title":"Az univerzum evolúcióját kutató tudósoké a fizikai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos értelemben véget ért a Sony és a Facebook közti együttműködés, melynek következményeit a gyártó PlayStation 4 konzoljával rendelkezők is megérzik.","shortLead":"Bizonyos értelemben véget ért a Sony és a Facebook közti együttműködés, melynek következményeit a gyártó PlayStation 4...","id":"20191008_sony_playstation_4_konzol_facebook_integracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6322d247-fca2-4adf-bf73-d84b2430cf5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_sony_playstation_4_konzol_facebook_integracio","timestamp":"2019. október. 08. 19:25","title":"Nem kívánatos tényező lett a Facebook a PlayStation 4 konzolokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is kiürülhet a kassza az ENSZ-nél, a tagállamok elmaradásai miatt.\r

\r

","shortLead":"Elmaradó konferenciák, csökkentett energiahasználat és szolgáltatási kör, kevesebb utazás – október végére még így is...","id":"20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3db0ba16-2e9e-4cc6-b428-2275395e30d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348b0275-06c7-4ce6-b257-dc2057fa2f41","keywords":null,"link":"/vilag/20191008_Az_ENSZ_a_tonk_szelere_kerult","timestamp":"2019. október. 08. 06:55","title":"Az ENSZ a tönk szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","shortLead":"Szokatlan módon kérték számon egy polgármesteren, miért nem lett semmi az útfelújításból.","id":"20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9110da6f-3e78-437e-9738-d870d6e2503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9326ae5c-adb3-4151-93a8-1e6e91e95dac","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nem_teljesitette_az_igereteit_a_mexikoi_polgarmester_teherautohoz_kotve_huztak_vegig_a_varoson","timestamp":"2019. október. 09. 15:53","title":"Nem teljesítette az ígéreteit a mexikói polgármester, teherautóhoz kötve húzták végig a városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]