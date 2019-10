Elég kicsi az esélye a megállapodásnak, de az is kérdés, ebben az esetben tartható-e a jelenlegi menetrend.

Éjfélig adott határidőt Michel Barnier uniós Brexit-főtárgyaló Boris Johnsonnak arra, hogy elfogadja az unió által kínált kompromisszumos megoldást az ír-északír határkérdés rendezésére, ellenkező esetben nem lesz mit a csütörtökön kezdődő EU-csúcs résztvevői elé terjeszteni – írja a Guardian. A brit lap brüsszeli forrásokra hivatkozva azt állítja, Barnier azt mondta a csúcsot előkészítő szakminisztereknek: a jelenlegi állás alapján nem tartja valószínűnek, hogy bármire jutnak a felek a péntek óta tartó intenzív tárgyalásokon (sem), így nem lesz új megállapodás csütörtökön, és üres kézzel mehet a brit kormányfő a szombati rendkívüli parlamenti ülésre is.

Ebben az esetben Johnsonnak halasztást kell kérnie egy szeptemberben elfogadott jogszabály alapján, de – mint hétfőn is elhangzott a parlamentben az új kormányprogram ismertetésekor – október 31-én mindenképpen ki akarja léptetni hazáját az EU-ból. Ha viszont lesz megállapodás, akkor ezúttal az alsóház - amely Theresa May előző miniszterelnök verzióját háromszor szavazta le - kész elfogadni. Ezt Jacob Rees-Mogg, a kormánypárti konzervatívok frakcióvezetője ígérte egy keddi interjúban.

A menetrend azonban akkor is igen szoros lesz, ha meg tudnak egyezni - vagy legalábbis ennek közelébe jutnak. Barnier mindenesetre jelezte a tagországoknak, hogy szerdán azt is bejelentheti, jövő héten folytatódik a tárgyalás az új megállapodásról. Ez jó eséllyel megint csak halasztást jelenthet, ehhez az unió 27 tagországának és természetesen a brit kormánynak is hozzá kell járulnia. Johnson erre nem hajlik – lásd fentebb.