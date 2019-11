Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédia több áldozatának családját megtalálták.","shortLead":"A tragédia több áldozatának családját megtalálták.","id":"20191102_Vietnamiak_utaztak_a_brit_halalkamionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a21f8-5692-4027-be66-30b2e67e3e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f84dfa-fa2e-4a32-a254-16b988ea9c00","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Vietnamiak_utaztak_a_brit_halalkamionban","timestamp":"2019. november. 02. 08:26","title":"Vietnamiak utaztak a brit halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3db25db-45d3-4034-82c2-b8ce1d7f6b8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új produkcióval lép a közönség elé Kollár-Klemencz László, amelyben kiváló zenészek közreműködésével, különleges hangulatvilágú köntösbe öltöztetik a rég elfeledett dalokat. A formáció albuma idén jelenik meg, az első dal klipje, Maradj még! címmel a hvg.hu-n debütál.","shortLead":"Új produkcióval lép a közönség elé Kollár-Klemencz László, amelyben kiváló zenészek közreműködésével, különleges...","id":"20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3db25db-45d3-4034-82c2-b8ce1d7f6b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22756285-a177-4080-b109-52df5f186b1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","timestamp":"2019. november. 02. 10:10","title":"\"Nincs része nélküled, s legalább te vagy az egész\" - Kollár-Klemencz-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fitbit piaci értéke nagyjából 1,6 milliárd dollár, de a Google tolla ennél jóval vastagabban fogott, amikor kiállították a vételárról szóló csekket.","shortLead":"A Fitbit piaci értéke nagyjából 1,6 milliárd dollár, de a Google tolla ennél jóval vastagabban fogott, amikor...","id":"20191101_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dd5fc5-695b-4bf1-8b98-99792ae50cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 01. 15:08","title":"Bejelentették: a Google tényleg megveszi a Fitbitet, több milliárd dollárt adnak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan szerencsétlenül ütközött két focista, hogy egyikük majdnem megfulladt.","shortLead":"Olyan szerencsétlenül ütközött két focista, hogy egyikük majdnem megfulladt.","id":"20191102_A_masszor_mentette_meg_a_focista_eletet_Halasztelken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a41f35b-01c4-4b09-be7f-ef68466f8e1c","keywords":null,"link":"/elet/20191102_A_masszor_mentette_meg_a_focista_eletet_Halasztelken","timestamp":"2019. november. 02. 11:27","title":"A masszőr mentette meg a focista életét Halásztelken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Döcögősen indított, de aztán hozta a kötelezőt.","shortLead":"Döcögősen indított, de aztán hozta a kötelezőt.","id":"20191031_Djokovic_a_nyolc_koze_jutott_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30214772-c364-47ca-a4ef-be0603a6d67c","keywords":null,"link":"/sport/20191031_Djokovic_a_nyolc_koze_jutott_Parizsban","timestamp":"2019. október. 31. 21:23","title":"Djokovic a nyolc közé jutott Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375f1fa0-3f7d-48f1-8795-c26395e07569","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","shortLead":"Max Verstappen autózta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíja pénteki első szabadedzésén.","id":"20191101_Verstappen_mindenkinel_gyorsabb_volt_Austinban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=375f1fa0-3f7d-48f1-8795-c26395e07569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23055956-db5f-49a3-84ec-13ea5585d3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Verstappen_mindenkinel_gyorsabb_volt_Austinban","timestamp":"2019. november. 01. 19:50","title":"Verstappen mindenkinél gyorsabb volt Austinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2447a18a-bfcd-4c3c-a9c9-60fc5cf4d5ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Halotti beszédet Latinovits Zoltán szavalta el.\r

\r

","shortLead":"A Halotti beszédet Latinovits Zoltán szavalta el.\r

\r

","id":"20191101_Orban_Kosztolanyiverset_posztolt_mindenszentekre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2447a18a-bfcd-4c3c-a9c9-60fc5cf4d5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ef97b6-541b-44e9-90be-ce3162bc5564","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Orban_Kosztolanyiverset_posztolt_mindenszentekre","timestamp":"2019. november. 01. 18:15","title":"Orbán Kosztolányi-verset posztolt mindenszentekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","shortLead":"Sőt, a felcsúti vállalkozó másokat is adakozásra buzdított, így időben meglett a pénz a kisfiú kezelésére.","id":"20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0ccac8-8631-4787-98ed-09ae4478661b","keywords":null,"link":"/elet/20191031_sma_betegseg_levente_700_millio_meszaros_lorinc","timestamp":"2019. október. 31. 15:23","title":"Mészáros megint segített, az SMA-s Leventének is összejött a 700 millió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]