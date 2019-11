Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"324bba5a-d94c-437b-bcc1-3b433e08a783","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három felnőtt is megsérült a támadásban.","shortLead":"Három felnőtt is megsérült a támadásban.","id":"20191112_ovodasok_tamadas_kina_marolug","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=324bba5a-d94c-437b-bcc1-3b433e08a783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98497f81-bdb3-455e-badb-aa9989159e00","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_ovodasok_tamadas_kina_marolug","timestamp":"2019. november. 12. 10:29","title":"Ötvenegy óvodást öntött le marólúggal egy férfi Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro Rosso istálló.","shortLead":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro...","id":"20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58af632d-3373-4b51-85cf-cc70ad20797e","keywords":null,"link":"/sport/20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","timestamp":"2019. november. 12. 14:05","title":"Eldőlt Albon sorsa a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","shortLead":"A kották akár 67 millió forintnyi eurót is érhetnek. Mozart 16 évesen írta őket.","id":"20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43ca46e8-6077-431c-b57a-9617abaae62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222fe43-f78a-4383-830e-59e414abe0c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_mozart_kezirat_kotta_parizs","timestamp":"2019. november. 11. 18:50","title":"Mozart egyik kéziratát árverezik el Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","shortLead":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","id":"20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3191f208-5cf7-41a4-9d41-36d97b3c7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Az ablakból szúrta ki az ózdi férfi a 10 ezrest, amit el akart rabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába vetett hite: az ázsiai országban tevékenykedő német cégek többsége kedvezőtlennek tartja a kínai gazdaság kilátásait.","shortLead":"A gazdasági növekedés lassulása és az USA és Kína közti kereskedelmi viták miatt megroppant a német vállalatok Kínába...","id":"20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cd3532d-a2ea-4957-865a-4ae8eba44f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f00e70-678d-40a5-9dc9-405660f9a09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Menekulnek_a_nemet_cegek_Kinabol","timestamp":"2019. november. 12. 13:11","title":"Menekülnek a német cégek Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet egy nagyobb, 16”-os laptop, amit valójában már előző hónapra vártak.","shortLead":"Azóta, hogy az Apple kivette kínálatából a 17”-os modellt, be kellett érni a 15”-ossal. Hamarosan viszont jöhet...","id":"20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0580213c-0c8a-4727-818e-3244dfe5ec0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4de2aa-1f86-4f6b-acd8-07bdb29f2e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_16_colos_apple_macbook_pro_megjelenes","timestamp":"2019. november. 12. 11:33","title":"Napokon belül jöhet az Apple új, nagy kijelzős MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","shortLead":"Magyar Levente államtitkár beszélt Marc Dillarddal.","id":"20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90000621-c837-4448-9167-02dcd9bade62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c070b97-6ebd-46b3-8202-fcec40fa4781","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Magyar_Nemzet_Berendeltek_az_amerikai_nagykovetseg_ugyvivojet_az_Orbannal_kapcsolatos_fake_news_miatt","timestamp":"2019. november. 12. 16:58","title":"Berendelték az amerikai nagykövetség ügyvivőjét az Orbánnal kapcsolatos fake news miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","shortLead":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","id":"20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abaa914-7aeb-4879-a91e-7f87755b4f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","timestamp":"2019. november. 12. 15:11","title":"Egy osztrák város is Európa kulturális fővárosa lehet 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]