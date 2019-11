Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64c251c4-b04b-400b-8721-62fcddd324af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gal Mizrachi életét megváltoztatta a 2019-es fesztivál.","shortLead":"Gal Mizrachi életét megváltoztatta a 2019-es fesztivál.","id":"20191122_Dokumentumfilm_keszult_a_szigetes_Foo_Fighterskoncert_kerekesszekes_hoserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c251c4-b04b-400b-8721-62fcddd324af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db57ced8-7e5b-42d2-a31c-6f5ab5a82429","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Dokumentumfilm_keszult_a_szigetes_Foo_Fighterskoncert_kerekesszekes_hoserol","timestamp":"2019. november. 22. 15:18","title":"Dokumentumfilm készült a szigetes Foo Fighters-koncert kerekesszékes hőséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92531c3-b96f-4aec-970f-4717f97ea4e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akvárium-rajongó Henry Kim egyik aranyhala súlyos betegségben szenvedett, és nem úgy úszott, mint a többi. A férfi ötletes módon orvosolta a gondot.","shortLead":"Az akvárium-rajongó Henry Kim egyik aranyhala súlyos betegségben szenvedett, és nem úgy úszott, mint a többi. A férfi...","id":"20191121_kerekesszek_mozgasserult_aranyhal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e92531c3-b96f-4aec-970f-4717f97ea4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b15cf2-1653-487f-87ab-9bda7c3fc883","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_kerekesszek_mozgasserult_aranyhal","timestamp":"2019. november. 21. 16:03","title":"“Kerekesszéket” kapott egy mozgássérült hal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák az ellenzéki képviselőket. Az ellenzék szerint ez a javaslat megmutatja, mit gondol a Fidesz a demokráciáról.","shortLead":"Szerda éjjel 11-kor kezdődött annak a törvényjavaslatnak a vitája, amellyel \"néma szavazógépekké\" degradálnák...","id":"20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d7496c-b658-42ff-969f-677b2a820137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec982ba-e45e-40fb-bdaf-42d04becf0f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Szetbeszeli_az_ellenzek_a_parlamenti_vitat_mielott_szajkosarat_tesz_rajuk_a_Fidesz","timestamp":"2019. november. 21. 11:16","title":"Szétbeszéli az ellenzék a parlamenti vitát, mielőtt szájkosarat tesz rájuk a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b0856d-bb8a-4c82-b456-e426eb787e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor visszavont biztosjelöltje a Twitteren adott hangot örömének az EJEB ítéletének egy része miatt.\r

