[{"available":true,"c_guid":"8e2ccbd6-7f14-4423-b9ed-f6dfddc6c8e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti Akadémia.","shortLead":"Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti...","id":"20191210_meghalt_Varga_Imre_a_nemzet_muvesze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e2ccbd6-7f14-4423-b9ed-f6dfddc6c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df95be52-754e-4846-a2c8-cf8cb6196eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_meghalt_Varga_Imre_a_nemzet_muvesze","timestamp":"2019. december. 10. 15:20","title":"Meghalt Varga Imre szobrászművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen lesz a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata. Ezúttal a kameráról érkezett egy érdekes hírmorzsa.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen lesz a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata...","id":"20191210_samsung_galaxy_fold_2_108_megapixeles_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc253210-809a-46df-aabb-63bed3862306","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_fold_2_108_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. december. 10. 10:33","title":"A Samsung eddigi legjobb mobilos kameráját kaphatja meg a Galaxy Fold 2 is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök átkutatták a lakását és a mélyhűtőben még több drogot találtak.","shortLead":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök...","id":"20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b77d2-cff1-40b8-b545-77a04bae5136","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","timestamp":"2019. december. 11. 10:45","title":"Otthonában jegelte a kábítószert a díler, miközben a kórházban feküdt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0479e6-f990-4532-ae29-1a3827accd02","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem kelt el Diana walesi hercegnő kék bársonyruhája, amelyet akkor viselt, amikor 1985-ben John Travoltával táncolt a washingtoni Fehér Házban. ","shortLead":"Nem kelt el Diana walesi hercegnő kék bársonyruhája, amelyet akkor viselt, amikor 1985-ben John Travoltával táncolt...","id":"20191209_Nem_vettek_meg_Diana_hercegno_barsonyruhajat_amelyben_John_Travoltaval_tancolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e0479e6-f990-4532-ae29-1a3827accd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"938429a4-f8fe-4ced-b458-f51baafe1863","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Nem_vettek_meg_Diana_hercegno_barsonyruhajat_amelyben_John_Travoltaval_tancolt","timestamp":"2019. december. 09. 21:45","title":"Nem vették meg Diana hercegnő bársonyruháját, amelyben John Travoltával táncolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kedd este a Napoli 4-0-ra legyőzte a Genk csapatát a Bajnokok Ligájában és ezzel kivívta a továbbjutást. A klub viszont a meccs után bejelentette, hogy menesztette a csapat vezetőedzőjét, Carlo Ancelottit.","shortLead":"Kedd este a Napoli 4-0-ra legyőzte a Genk csapatát a Bajnokok Ligájában és ezzel kivívta a továbbjutást. A klub viszont...","id":"20191211_A_Napoli_kirugta_az_edzojet_miutan_tovabbjutottak_a_BLben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7238242c-7971-47e2-83f6-fa413c3bd95a","keywords":null,"link":"/sport/20191211_A_Napoli_kirugta_az_edzojet_miutan_tovabbjutottak_a_BLben","timestamp":"2019. december. 11. 08:10","title":"A Napoli kirúgta az edzőjét, miután továbbjutottak a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek...","id":"20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c03b6c9-3cc5-4acd-a29a-39f3858476d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_minimalber_kormany_szakszervezet_egyeztetes","timestamp":"2019. december. 10. 12:17","title":"A minimálbérről egyeztet a kormány a szakszervezetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gránitszilárdságú.","shortLead":"Gránitszilárdságú.","id":"20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ed3747-6ba9-4335-b21d-0e60d4468b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e757fd25-d8a2-4f34-aaf2-276634d72c2c","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyolcadik_alkalommal_modositottak_az_Alaptorvenyt_de_most_az_ellenzek_kerte","timestamp":"2019. december. 10. 12:19","title":"Nyolcadik alkalommal módosították az Alaptörvényt, de most az ellenzék kérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Müller Péter Sziámi ráérzett, hogy miként lehet versben megragadni az elmúlt napokat.","shortLead":"Müller Péter Sziámi ráérzett, hogy miként lehet versben megragadni az elmúlt napokat.","id":"20191210_A_kultura_nem_raadas_a_kultura_a_lazadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1141db31-9c16-48a1-a5d7-17487397f1ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_A_kultura_nem_raadas_a_kultura_a_lazadas","timestamp":"2019. december. 10. 16:19","title":"„A kultúra nem ráadás, a kultúra a lázadás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]