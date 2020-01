Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható mobilinternetes adatkeretet a Telenor.","shortLead":"Január 1-től több népszerű tarifájában megnöveli az Európai Unióban és az 1-es díjzónában felhasználható...","id":"20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e87609-5387-42d2-b0b0-98d01b0f3641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db2928f-1c7a-4818-8220-90913404a9d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_telenor_mobilinternet_kulfoldon_roaming_eu_1es_dijzona","timestamp":"2019. december. 31. 08:03","title":"Több mint 500 ezer Telenor-ügyfél örülhet holnaptól: növelnek a külföldi adatforgalmi keretén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet a néppárti-zöld párti koalíciónak, amely végeláthatatlannak tűnő egyezkedést folytat a posztok elosztásáról. Bierlein júniusban úgy számolt, hogy \"rendfenntartó” küldetése hat hónapig tart, de könnyen lehet, hogy tovább. ","shortLead":"Költözésre kész a váratlanul népszerűvé vált Brigitte Bierlein vezette átmeneti osztrák kormány, átadná a terepet...","id":"20191230_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f508ae27-ff17-4e0b-87d8-dc8ecb134271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc78d4c0-64a3-4625-82db-f20cf874cef5","keywords":null,"link":"/360/20191230_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2019. december. 30. 16:00","title":"Szeretettel Bécsből: Látott már valaki kormányfőt, aki nem akar az maradni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","shortLead":"Országos gyűjtés indult, 20 millió forint jött össze a nehéz sorsú családnak.\r

","id":"20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ee3cb9-01bc-4a6a-8b68-520a1ba77c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace6ced-1e88-4ae7-a862-df7d462656c7","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Eleteben_ajandekot_karacsonyfa_jakabszallasi_kisfiu","timestamp":"2019. december. 30. 20:20","title":"Életében először talált ajándékot a karácsonyfa alatt a 11 éves jakabszállási kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elméletileg az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből folyósított összegből az összes magyar független színház működését meg lehetne oldani.","shortLead":"Az elméletileg az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből folyósított összegből az összes magyar független...","id":"20191230_Egymilliard_forintot_adott_a_kormany_egy_Fideszes_onkormanyzatnak_es_a_Petofi_Irodalmi_Muzeumnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbd72d8-6da4-41ef-9873-e128c6965e18","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Egymilliard_forintot_adott_a_kormany_egy_Fideszes_onkormanyzatnak_es_a_Petofi_Irodalmi_Muzeumnak","timestamp":"2019. december. 30. 16:57","title":"Egymilliárd forintot adott a kormány egy fideszes önkormányzatnak és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","shortLead":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","id":"20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817185dd-e37b-4b06-b444-469ca5a9462b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","timestamp":"2019. december. 31. 06:41","title":"Időutazó: 500 km-nél is kevesebb van ebben az eladó Lamborghini Diablóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kamerun partjainál történt az eset.","shortLead":"Kamerun partjainál történt az eset.","id":"20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795c0dad-6506-45c6-9529-658f107f5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a211ba4-92e6-4b4c-91d7-ed329d469914","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Nyolc_embert_raboltak_el_egy_gorog_tartalyhajorol","timestamp":"2019. december. 31. 09:31","title":"Nyolc embert raboltak el egy görög tartályhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","shortLead":"A több száz autót felvonultató ingyenes rendezvényen szocialista és nyugati autószépségekből sem volt hiány.","id":"20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6799efb4-e9ae-428a-8ae9-8d9dd14177b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8940150-5a15-47e5-b5d0-9745be1218e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200101_szilveszteri_napsutesben_randevuztak_a_legszebb_hazai_oldtimerek__fotogaleria","timestamp":"2020. január. 01. 06:41","title":"Szilveszteri napsütésben lepték el Budapest szívét a legszebb oldtimerek - fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6b5b21-4686-4a9b-a7c8-52416f3f9cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dalok a síron túlról, generációkat egyesítő album, és dühös queer-punk is bekerült az idei hvg.hu TOP10-be. Ezeket a lemezeket szerettük a legjobban 2019-ben.","shortLead":"Dalok a síron túlról, generációkat egyesítő album, és dühös queer-punk is bekerült az idei hvg.hu TOP10-be. Ezeket...","id":"20191230_Iden_is_volt_mit_hallgatni__2019_legjobb_lemezei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6b5b21-4686-4a9b-a7c8-52416f3f9cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59901665-e596-410d-826f-89a83138b334","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Iden_is_volt_mit_hallgatni__2019_legjobb_lemezei","timestamp":"2019. december. 30. 20:00","title":"Idén is volt mit hallgatni – 2019 legjobb lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]