[{"available":true,"c_guid":"f0207462-9de6-47e5-ac76-104d3f8e2798","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik téli ifjúsági olimpiai játékokon új sportág is bemutatkozik.","shortLead":"A harmadik téli ifjúsági olimpiai játékokon új sportág is bemutatkozik.","id":"20200109_Huszonharom_magyarral_rajtol_az_ifjusagi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0207462-9de6-47e5-ac76-104d3f8e2798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc8996-5067-497e-b3c7-f61ac3a50c2c","keywords":null,"link":"/sport/20200109_Huszonharom_magyarral_rajtol_az_ifjusagi_olimpian","timestamp":"2020. január. 09. 12:54","title":"Huszonhárom magyarral rajtol az ifjúsági olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni. A Főkertért még megy a csata, a szocialistákat is érdekli a cég.","shortLead":"Újra lesz főkertészi státusz, aminek Bardóczi Sándor a várományosa, aki szerint csak beteg fákat szabad kivágni...","id":"20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777f8dc7-56d3-4b45-99b2-fa251a3cf56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555771db-a0c8-4af5-b65c-c627584f77d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Bardoczi_lesz_uj_fokertesz_jovo_heten_a_Fokert_is_uj_vezetot_kap","timestamp":"2020. január. 08. 12:20","title":"Bardóczi lesz az új főkertész, jövő héten a Főkert is új vezetőt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket Kecskeméten.","shortLead":"A Mercedes állítja: nincs szó tömeges elbocsátásról, csak a hatékonyságnövelés miatt bontottak fel szerződéseket...","id":"20200108_mercedes_kecskemet_leepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78038506-95b7-4455-81ee-5bcfa0516d3a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_mercedes_kecskemet_leepites","timestamp":"2020. január. 08. 14:34","title":"Több dolgozót elküldtek a kecskeméti Mercedes-gyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Incipio új, iPhone-hoz kapható telefontokjai lebomló anyagból készültek, így nem környezetszennyezők.","shortLead":"Az Incipio új, iPhone-hoz kapható telefontokjai lebomló anyagból készültek, így nem környezetszennyezők.","id":"20200109_incipio_organicore_lebomlo_telefontok_iphone_11_hez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4b803d-450d-450d-8a03-d8a9af3dc6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_incipio_organicore_lebomlo_telefontok_iphone_11_hez","timestamp":"2020. január. 09. 12:33","title":"Ha ilyen tokot rak a telefonjára, egy kicsit a környezetet is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy családi házban három holttestet, köztük egy gyerekét találták meg.","shortLead":"Egy családi házban három holttestet, köztük egy gyerekét találták meg.","id":"20200107_buntetoeljaras_rendorseg_nagykanizsa_fustgazmergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f09d89b6-633a-427a-8209-a4734b211a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf641cb-8ff2-484c-be7b-f1edf47536b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_buntetoeljaras_rendorseg_nagykanizsa_fustgazmergezes","timestamp":"2020. január. 07. 21:22","title":"Büntetőeljárás indult a nagykanizsai tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb06c08-b69c-4cac-9089-b2a0fb37708f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget 2011-ben fosztották meg az egyházi jogaitól, ezt követően már különböző bírósági fórumokhoz fordultak Iványiék, többek között az EJEB is elmarasztalta az államot, hiába. A jogokat nem kapták vissza. Most újra megpróbálják.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget 2011-ben fosztották meg az egyházi jogaitól, ezt követően már különböző...","id":"20200109_Ivanyi_Gaborek_ujra_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceb06c08-b69c-4cac-9089-b2a0fb37708f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f197bc59-d461-45ed-bf26-1e3a13aaeb24","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ivanyi_Gaborek_ujra_az_Emberi_Jogok_Europai_Birosagahoz_fordulnak","timestamp":"2020. január. 09. 08:54","title":"Iványi Gáborék újra az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három tagja.","shortLead":"Nem ért egyet a nyíltan rasszista Siklósi Beatrix kinevezésével a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának három...","id":"20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c5e1f2-480e-4680-ad93-90ad7f988d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9459bf35-c4e5-4db7-9203-5337bdafcfc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_kossuth_radio_siklosi_beatrix_kozszolgatati_kozalapitvany_kuratorium_kinevezes_tiltakozas","timestamp":"2020. január. 07. 21:56","title":"Tiltakoznak a Kossuth rádió csatornaigazgatójának kinevezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország fele sárgállik az Országos Meteorológiai Szolgálat térképén.","shortLead":"Az ország fele sárgállik az Országos Meteorológiai Szolgálat térképén.","id":"20200109_onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e967952-6923-4db9-97ac-38d4226dc69b","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologia","timestamp":"2020. január. 09. 05:14","title":"Ónos esőre figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]