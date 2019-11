Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","shortLead":"Évről évre kevesebb pénzt kap a BKV a hirdetési felületei után.","id":"20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e2f9b1-98bc-4bed-b1cf-859b2c0e4d3c","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_Evi_17_milliardot_fizettek_volna_a_BKV_hirdetesi_feluleteiert","timestamp":"2019. november. 27. 06:50","title":"Évi 1,7 milliárdot fizettek volna a BKV hirdetési felületeiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal kedvezőbb feltételekkel tudnak forrásokat bevonni – hangzott el a bank keddi sajtótájékoztatóján. A költözés óta 21 projekt finanszírozásáról született döntés, kettőt dobtak vissza, Magyarországon és Oroszországban. Hamarosan meglesz a végleges székházuk, de egyelőre nem árulják el, hol. Azt állítják, tényleg csak a bank elnöke és felesége kaptak teljes diplomáciai mentességet.","shortLead":"Pozitívan hatott a Nemzetközi Befektetési Bankra, hogy Magyarországra helyezte át a székhelyét, például sokkal...","id":"20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9440b020-be31-4bd1-9f4b-d0d82e6b40c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_A_Moszkvabol_Budapestre_koltozott_befektetesi_bank_elutasitott_egy_magyar_es_egy_orosz_projektet","timestamp":"2019. november. 26. 14:21","title":"A Moszkvából Budapestre költözött befektetési bank elutasított egy magyar és egy orosz projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keddről szerdára virradó éjjel súlyos balesetet szenvedett Gáspár Győző és családja.\r

