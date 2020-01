Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","shortLead":"Sokat gondol a 2022-es választásokra a volt főpolgármester.","id":"20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e375629f-279f-4312-bd22-3ebf4fe732c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04793627-7343-40af-bcb9-2906b145359f","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Tarlos_A_Lanchid_gyalogoshidnak_nem_alkalmas","timestamp":"2020. január. 16. 08:41","title":"Tarlós: A Momentum mögött semmilyen teljesítmény nincs, de veszedelmesek és gátlástalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő felügyelőbizottságába. Azzal érveltek, hogy polgármesterként eddig is felelősségteljes döntéseket kellett hoznia a fürdő működéséről, ezért volt célszerű a lépés.","shortLead":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő...","id":"20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25f7-f13b-42f8-a41a-05cb3bd4e60e","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"640 ezret kap a gyógyfürdőtől a harkányi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek a véleménye nem köti ugyan a Bíróságot, ám szinte minden esetben megegyezik azzal az ítélet.","shortLead":"Az Európai Bizottság jogtalanul tiltotta meg két adó beszedését Magyarországnak – mondta ki a főtanácsnok, akinek...","id":"20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fa9769-d8ec-44bb-8a4a-23439900e94d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Magyarorszagnak_adhat_igazat_az_EU_Birosag_Brusszellel_szemben_egy_adozasi_ugyben","timestamp":"2020. január. 16. 11:11","title":"Magyarországnak adhat igazat az EU Bíróság Brüsszellel szemben egy adózási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig kérdés, lesz-e új NAT, és az is, hogy eléggé nemzeti lesz-e.","shortLead":"Még mindig kérdés, lesz-e új NAT, és az is, hogy eléggé nemzeti lesz-e.","id":"20200117_Arnyekalaptanterv_keszult_Kasler_tudta_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad7a54a-3f1e-425a-a93d-eb78eb8658af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c1b6e5-3464-4fc8-a20f-1adfcf9f2e11","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Arnyekalaptanterv_keszult_Kasler_tudta_nelkul","timestamp":"2020. január. 17. 08:58","title":"Árnyék-alaptanterv készült a miniszter tudta nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","shortLead":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","id":"20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470959ff-6107-436d-99c2-1554cbfac621","keywords":null,"link":"/sport/20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","timestamp":"2020. január. 15. 18:14","title":"UEFA: kétmillió szurkoló szavazott, íme 2019 álomcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány szerint üzlet épült a rossz börtönviszonyok miatti kártérítésekre, a Magyar Helsinki Bizottság szerint nem igaz, hogy civil szervezetek járnak be ügyvéddel a börtönökbe. A kártérítések kifizetésének felfüggesztésére azt mondják, itt a politikai önkény uralkodik. Ez egy másik ügyvéd szerint sem fér bele a jogállamiságba.","shortLead":"A kormány szerint üzlet épült a rossz börtönviszonyok miatti kártérítésekre, a Magyar Helsinki Bizottság szerint nem...","id":"20200115_bortonviszonyok_cech_helsinki_rab_karterites_tuzson_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042cf664-2e8f-4627-be54-9d7e9c25d4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_bortonviszonyok_cech_helsinki_rab_karterites_tuzson_orban","timestamp":"2020. január. 15. 14:12","title":"A saját törvényeinkkel megy szembe a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe93c4c-6e5b-467c-8e0f-f2783c40ba1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hír nem új, Szijjártó Péter már 2018-ban beszélt erről. Most újra szóba került.","shortLead":"A hír nem új, Szijjártó Péter már 2018-ban beszélt erről. Most újra szóba került.","id":"20200116_kozvetlen_repulojarat_budapest_mumbai_india_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe93c4c-6e5b-467c-8e0f-f2783c40ba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3027e92-dd72-4d55-9566-49d7895a594a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_kozvetlen_repulojarat_budapest_mumbai_india_szijjarto_peter","timestamp":"2020. január. 16. 18:44","title":"Közvetlen repülőjárat létesülhet Mumbai és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Tragédiával végződhetne a bíróság szerint, ha bárkit is beengednének a riói olimpiai épületekbe.","shortLead":"Tragédiával végződhetne a bíróság szerint, ha bárkit is beengednének a riói olimpiai épületekbe.","id":"20200116_olimpia_2016_rio_brazilia_zarva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6058d5ea-d0dc-4c3a-9401-59dd93f58b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68e4120-459b-460e-ac02-1ae4dc16daf9","keywords":null,"link":"/sport/20200116_olimpia_2016_rio_brazilia_zarva","timestamp":"2020. január. 16. 15:06","title":"Biztonsági okokból bezáratták a 2016-os olimpiára épült összes létesítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]