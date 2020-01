Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","shortLead":"A fitneszguru a Facebook-oldalán osztotta az észt.\r

\r

","id":"20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c488a429-ee81-49a1-ac36-fd059d98fa98","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Schobert_Norbi_A_hazassagokat_a_nok_teszik_tonkre_mert_nem_fogynak_le_szules_utan","timestamp":"2020. január. 20. 13:57","title":"Schobert Norbert: A házasságokat a nők teszik tönkre, mert nem fogynak le szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e a távirati iroda.","shortLead":"A jogvédő szervezet akár még Csuka Tamás nyugalmazott tábori lelkészt is behívná tanúnak, hogy kiderüljön, igazat írt-e...","id":"20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be64995a-f853-4b20-b5c4-1f33bbaf726d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1ddd6e-6218-4bce-a497-849fd3270155","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Beperli_az_MTIt_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 20. 14:08","title":"Beperli az MTI-t a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","shortLead":"A terméket visszahívták, mert halláskárosodást okozhat.","id":"20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad8dd65-d949-473e-b78b-5924377944dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f382a573-dfda-4ee3-b486-9d422bbf2f81","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_veszelyes_tuzijatek_green_wall_hallaskarosodas","timestamp":"2020. január. 20. 17:45","title":"Ha van önnél otthon ilyen tűzijáték, meg ne gyújtsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b60e85e-ac07-4dc3-84a3-2f98c2c6ca15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredményesnek nevezte a berlini Líbia-konferencián kollégáival folytatott párbeszédet Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont úgy vélte, nem kezdődött igazi párbeszéd.","shortLead":"Eredményesnek nevezte a berlini Líbia-konferencián kollégáival folytatott párbeszédet Mike Pompeo amerikai...","id":"20200119_Megoszlik_a_resztvevok_velemenye_a_berlini_Libiakonferenciarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b60e85e-ac07-4dc3-84a3-2f98c2c6ca15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dbfcc1-e023-4533-9837-c337ed7f332b","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Megoszlik_a_resztvevok_velemenye_a_berlini_Libiakonferenciarol","timestamp":"2020. január. 19. 21:37","title":"Megoszlik a résztvevők véleménye a berlini Líbia-konferenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és fagylaltkreációk ihletnek.","shortLead":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és...","id":"20200121_Labon_jaro_desszertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dff050-d725-4258-aab5-d47f6e46735a","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Labon_jaro_desszertek","timestamp":"2020. január. 21. 15:05","title":"Lábon járó desszertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula asz-Szalbi vette át a meggyilkolt Abu Bakr al-Bagdadi helyét a csoport élén friss hírszerzési értesülések szerint – írta a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet egyik alapítója és legfőbb ideológusa, Amír Mohammad Abder-Rahmán al-Maula...","id":"20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1750a3e1-6581-48a3-a384-d985863e72c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0e63b6-687c-4707-bd74-40ed4ab50512","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_iszlam_allam_uj_vezere_al_bagdadi_utan","timestamp":"2020. január. 21. 09:38","title":"Megvan az Iszlám Állam új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rejtőzködő zseni hetven művét tekinthetik meg az érdeklődők. ","shortLead":"A rejtőzködő zseni hetven művét tekinthetik meg az érdeklődők. ","id":"20200120_Budapestre_erkezik_a_Banksykiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddd0ee4-4789-4dec-841f-377a505d824a","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Budapestre_erkezik_a_Banksykiallitas","timestamp":"2020. január. 20. 12:11","title":"Budapestre érkezik a Banksy-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos sebészet nem az önkormányzat hanem, az ÁNTSZ felügyelete mellett működik.","shortLead":"A budaörsi önkormányzat szerint a város egészségügyi központjában történt fertőzésekről nem tehetnek, mert az egynapos...","id":"20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef231a4b-dc17-4f64-8a2e-c8df9de0fd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd3ea40-c956-4cf3-b0f2-ab43c81b9a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Budaorsi_onkormanyzat_ok_nem_felelosek_a_budaorsi_szemeszeten_tortent_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. január. 20. 16:44","title":"Budaörsi önkormányzat: nem felelősek a szemészeten történt fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]