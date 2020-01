Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eltörölnék az életpályamodellt, visszaadnák helyi szintre az iskolák fenntartását, a minimálbérhez rögzítenék a pedagógusbéreket. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) 18 oldalban foglalta össze, hogy melyek az oktatási rendszer hibái és megfogalmazta javaslatait is. A következő hetekben országszerte fórumokon beszélik át a dokumentumot.","shortLead":"Eltörölnék az életpályamodellt, visszaadnák helyi szintre az iskolák fenntartását, a minimálbérhez rögzítenék...","id":"20200123_A_Nemzeti_alaptanterv_nem_nemzeti__a_PSZ_vitairatot_adott_ki_az_oktatas_valsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98bca20c-e4ed-44c0-88d3-018b0b7060a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c66b2b4-9013-406c-a785-0af2a1f28f86","keywords":null,"link":"/elet/20200123_A_Nemzeti_alaptanterv_nem_nemzeti__a_PSZ_vitairatot_adott_ki_az_oktatas_valsagarol","timestamp":"2020. január. 23. 18:50","title":"„A Nemzeti alaptanterv nem nemzeti” – a PSZ vitairatot adott ki az oktatás válságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó tekintélyes összeget.","shortLead":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó...","id":"20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e169b035-59e2-42d8-9873-676474a791ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 22. 16:40","title":"Bartis Attila lesz a 45. Térey-ösztöndíjas, miután az előző jelölt politikai okokból nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus okozta járvány központjának számító település több részén gyakorlatilag megállt az élet: nem működik a tömegközlekedés, elnéptelenedtek az utcák, akik pedig kimerészkednek otthonaikból, szinte mindannyian maszkot hordanak. A távozni akarók előtt lezárták a vasutat és a repteret is, kötelezővé tették a köztereken a maszkok viselését.","shortLead":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus...","id":"20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166187a0-4f24-48da-af99-305064128e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","timestamp":"2020. január. 23. 08:43","title":"Vuhant bezárták, a koronavírus terjedése még nem lassul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","shortLead":"Egyszerre osztja és vitatja is Matolcsy György kritikáit a kormány kudarcos lakáspolitikájáról Varga Mihály.","id":"20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6392e3b0-3705-43f8-8de8-e85c1d25bcec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_varga_mihaly_ingatlanpiac_lakasar_lakhatas","timestamp":"2020. január. 23. 11:55","title":"Varga megint visszaszólt Matolcsynak, de részben igazat is adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c979a19f-719e-4de4-ae03-f58915f03606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Soproni Tamás polgármester a Facebookon jelentette be a terveit. ","shortLead":"Soproni Tamás polgármester a Facebookon jelentette be a terveit. ","id":"20200123_Uj_berhazakkal_es_lakasfelujitasokkal_tamad_Terezvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c979a19f-719e-4de4-ae03-f58915f03606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44754e5b-9d20-41fb-a4c0-cce898836b1e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Uj_berhazakkal_es_lakasfelujitasokkal_tamad_Terezvaros","timestamp":"2020. január. 23. 16:01","title":"Üres lakásokat újít fel az ellenzéki vezetésű Terézváros, hogy aztán kiadja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donyec-medencei harcok, a kivándorlás és az élve születések alacsony száma mellett az is probléma, hogy 3 millióval kevesebb férfi él az országban, mint nő.","shortLead":"A Donyec-medencei harcok, a kivándorlás és az élve születések alacsony száma mellett az is probléma, hogy 3 millióval...","id":"20200123_Majd_4_millioval_csokkent_a_lakossag_szama_Ukrajnaban_10_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc071af-cacd-48c3-90d7-e7f6a3f8901b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Majd_4_millioval_csokkent_a_lakossag_szama_Ukrajnaban_10_ev_alatt","timestamp":"2020. január. 23. 16:11","title":"Közel 4 millióval csökkent a lakosság száma Ukrajnában 10 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","shortLead":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","id":"20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db222e-4dcd-4d60-aebd-1e2a6facac59","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","timestamp":"2020. január. 23. 20:10","title":"Több utcának is ugyanaz a neve Tolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]