Még senkit nem hallgatott ki a Microsoft-botrányban az ügyészség

[{"available":true,"c_guid":"6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szállodai szolgáltatásba is belevág Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint. ","shortLead":"Szállodai szolgáltatásba is belevág Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint. ","id":"202004_hrh_bud_management_elios_utan_hard_rock","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6348e8d2-bc43-460e-beaa-7867f3b8e7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c3c223-b43e-4af5-83d6-35816a0f07d8","keywords":null,"link":"/360/202004_hrh_bud_management_elios_utan_hard_rock","timestamp":"2020. január. 26. 12:15","title":"Szállodát igazgat új cégével Tiborcz eliosos üzlettársa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","shortLead":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","id":"20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d3d4a1-486d-4d24-b2eb-20d4bc807a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","timestamp":"2020. január. 27. 14:03","title":"Hét kameráról álmodik a Xiaomi, és mind a keretből bújna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim Collins, számos nagy sikerű menedzsmentkönyv szerzője.","shortLead":"A problémák kezelésével csak jó lehet a cég, kiválóvá azonban a lehetőségek felfuttatásával lehet válni – vallja Jim...","id":"20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a48425-1751-467f-ad29-f7415562f9a8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200126_A_legjobbakat_ne_a_legnagyobb_problemakra_hanem_a_legnagyobb_lehetosegekre_allitsuk","timestamp":"2020. január. 26. 19:15","title":"A legjobbakat ne a legnagyobb problémákra, hanem a legnagyobb lehetőségekre állítsuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem. A külügy hat magyarról tud, akik a lezárt tartományban ragadtak, közülük csak egy akar visszatérni Magyarországra.

","shortLead":"Egy hónapra elég ételt bespájzolt az egyik Vuhanban ragadt magyar, utcára nem szívesen megy, ahogy senki más sem...","id":"20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc70fc8b-7514-4222-8ef6-7461d058458d","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Az_egyik_vuhani_magyar_elmeselte_milyen_a_koronaviruskatasztrofaban_elni","timestamp":"2020. január. 26. 18:35","title":"Az egyik vuhani magyar elmesélte, milyen a koronavírus-katasztrófában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld liberalizmussal szemben.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld...","id":"20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1671e191-ec99-43ea-a5c7-a60eb5d80727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","timestamp":"2020. január. 27. 12:05","title":"Elárulta Varga Judit, milyen lehetne a keresztény-konzervatív zöldpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri polgármester-választás. De vajon mekkora kudarc az ellenzék számára, hogy a Fidesz négy hónap alatt talpra állt? Windisch Judittal elemeztük az eredményeket.","shortLead":"Mennyire gyorsan lehet visszaszerezni az elveszett bizalmat? Erre a kérdésre is választ adott a megismételt győri...","id":"20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305fd13b-e1e8-47d9-855c-358ba70de9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289d5ef4-40c0-4dd8-82a7-969dff1f6f8c","keywords":null,"link":"/360/20200127_Ki_a_gyori_valasztas_nyertese_Egyertelmuen_maga_Orban_Viktor","timestamp":"2020. január. 27. 15:00","title":"Ki a győri választás nyertese? Egyértelműen maga Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"75 éve szabadult fel Auschwitz. A gyerekek kétharmada elégedetlen. Kiemelték a legendás magyar gőzhajót. A hvg360 esti...","id":"20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcad57d-9f5e-4c8e-9496-baa20d79abf3","keywords":null,"link":"/360/20200127_Radar360_megint_melyponton_a_forint_busas_jutalmat_kaptak_Orban_segitoi","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Radar360: megint mélyponton a forint, busás jutalmat kaptak Orbán segítői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is bemutathat február 11-én.\r

","shortLead":"Ha a pletyka igaz, a Samsung – új készülékei mellett – egy közeli fájlmegosztást lehetővé tévő saját szolgáltatást is...","id":"20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c860f04e-e3ea-4991-8216-ee1eac0171a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e85f87-4af9-4f43-9964-619a30f6d8d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_samsung_fajl_megosztasa_quick_share","timestamp":"2020. január. 27. 13:03","title":"Hasznos új funkció jöhet a Samsung mobilokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]