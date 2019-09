Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","shortLead":"Már nem csak tévéket adományoznak, két kórházban antennarendszert is kiépítettek a Ne Dobd Ki Alapítvány önkéntesei.","id":"20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c64987f7-95f6-4b7f-9768-af284f0778b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48da4d0e-b862-473b-a4ac-cfa9ff8efcdd","keywords":null,"link":"/elet/20190918_antennarendszer_korhaz_adomany_szerelo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:18","title":"Komplett antennarendszert épített ki két kórházban a tévéket adományozó szerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","shortLead":"Viszont néhányan a milliós nyugdíjuk mellé egy fizetésnyi kiegészítést kapnak majd. ","id":"20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f25808d-d1a2-4f27-a3a9-ba82924051bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Tobb_tizezer_nyugdijas_otezer_forintot_sem_kap_majd_a_novemberi_korrekcioval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:53","title":"Több tízezer nyugdíjas ötezer forintot sem kap majd a novemberi korrekcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","shortLead":"Annak a helyiségnek az ablakán lőttek be a szlovákiai Révkomáromban, ahol a gyerekek aludni szoktak.","id":"20190918_ovoda_komarno_loves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0cf0ee3-e9c5-4a04-8d5c-6119cce19006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcf98b8-af6b-46cc-9a65-9b865a0e4db9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_ovoda_komarno_loves","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:49","title":"Rálőttek egy gyerekekkel teli óvodára Révkomáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fc7172-73f5-4f8c-8ef9-b863ee14dceb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyacég szerint a menstruáció normális dolog, és egy nőnek nem lenne szabad szégyellenie magát miatta.","shortLead":"Az anyacég szerint a menstruáció normális dolog, és egy nőnek nem lenne szabad szégyellenie magát miatta.","id":"20190918_Kiakadtak_a_nezok_egy_menstruacios_betet_reklamja_miatt_de_a_ceg_nem_hagyta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30fc7172-73f5-4f8c-8ef9-b863ee14dceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a70245-1f1d-4818-822b-bb9c5d5efbe2","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Kiakadtak_a_nezok_egy_menstruacios_betet_reklamja_miatt_de_a_ceg_nem_hagyta_magat","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:05","title":"Kiakadtak a nézők egy menstruációs betét reklámja miatt, de a cég nem hagyta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ad36b-17a7-412d-93a8-58d2b789df97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei a kínai közösségi oldalra, a Weibóra posztolt három olyan videót, ami a Huawei Mate 30 Pro tulajdonságait lebegteti meg. Ezek alapján több, eddig csak pletykált tulajdonsága is igaznak bizonyulhat.","shortLead":"A Huawei a kínai közösségi oldalra, a Weibóra posztolt három olyan videót, ami a Huawei Mate 30 Pro tulajdonságait...","id":"20190918_huawei_mate_30_pro_teaser_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877ad36b-17a7-412d-93a8-58d2b789df97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0441ad-017f-4b38-b938-ec694b1fedc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_huawei_mate_30_pro_teaser_video","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:03","title":"Jött három videó a Huawei Mate 30 Próról, több pletykát is megerősítettek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","shortLead":"A féktelen bérverseny és az áremelkedések vannak a háttérben.","id":"20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f548006-04c0-432d-8ec4-a5b5b2835373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23961162-900e-420c-bbab-b001490e138f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Keptelenseg_megfekezni_a_korhazi_adossagot","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:54","title":"Képtelenség megfékezni a kórházi adósságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","shortLead":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","id":"20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1918f82b-a8a9-4b2c-adab-19dbb24bc7bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:24","title":"216-tal száguldott egy magyar sofőr egy McLarennel, amikor bemérték Dubrovniknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]