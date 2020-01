Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány a Facebookon közzétett tájékoztatójában nyugtatja az embereket.","shortLead":"A kormány a Facebookon közzétett tájékoztatójában nyugtatja az embereket.","id":"20200129_koronavirus_alhir_magyarorszag_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6db2988-f5d9-4b1e-8b86-85c185737d65","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_koronavirus_alhir_magyarorszag_beteg","timestamp":"2020. január. 29. 13:16","title":"A kormány figyelmeztet, hogy álhírek keringenek a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","id":"20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961108c9-d092-4ee3-b5ab-34f7c4bdacd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","timestamp":"2020. január. 30. 08:05","title":"Eszenyi Enikő: Nem akarok politikai térbe belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal kereskedett.","shortLead":"Egy 60 éves nőt vettek őrizetbe a salgótarjáni rendőrök, a Karancskesziben élő asszony új pszichoaktív anyaggal...","id":"20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21edbe47-3614-424b-b74b-b445ca3a8132","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Hatvaneves_no_arulta_a_drogot_Nogradban","timestamp":"2020. január. 29. 11:41","title":"Hatvanéves nő árulta a varázsdohányt Karancskesziben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó ellen (most még) nincs védőoltás.","shortLead":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó...","id":"20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a80eea-527e-4c0b-809c-9c02421d4fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","timestamp":"2020. január. 29. 12:03","title":"Koronavírus: Ukrajnában már megjelentek a kamu védőoltást árulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdf8f79-abf2-46c4-85b7-62ba5c099f67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német kancellár mellett a CDU elnökével is találkozik.","shortLead":"A német kancellár mellett a CDU elnökével is találkozik.","id":"20200130_Megvan_az_OrbanMerkel_talalkozo_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffdf8f79-abf2-46c4-85b7-62ba5c099f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1661a4a4-048d-4de0-8474-9e00681c637d","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Megvan_az_OrbanMerkel_talalkozo_idopontja","timestamp":"2020. január. 30. 14:23","title":"Február elején találkozik Orbán Merkellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","shortLead":"Tedros Adhanom Ghebreyesus a napokban Pekingben járt.","id":"20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d439a0-74f9-444a-8899-fd0b76a18eeb","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_koronavirus_surgossegi_tanacskozas_who_foigazgato","timestamp":"2020. január. 29. 19:26","title":"Koronavírus: sürgősségi tanácskozást hívott össze a WHO főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755a6014-6fc5-42af-af84-a26b31abf49b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyanis a dugódíj egyfajta uniós kötelezettség, így lényegében mindegy, hogy a kormány mit akar, vagy mit nem akar, ez legfeljebb kommunikációs stratégia lehet.","shortLead":"Ugyanis a dugódíj egyfajta uniós kötelezettség, így lényegében mindegy, hogy a kormány mit akar, vagy mit nem akar...","id":"20200130_Gulyas_szerint_a_kormany_nem_akar_fovarosi_dugodijat_de_ennek_nincs_ertelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755a6014-6fc5-42af-af84-a26b31abf49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cef1ccb-8e28-4f9d-80d9-958f0d7aa596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Gulyas_szerint_a_kormany_nem_akar_fovarosi_dugodijat_de_ennek_nincs_ertelme","timestamp":"2020. január. 30. 11:37","title":"A miniszter szerint a kormány nem akar fővárosi dugódíjat, de ennek így nincs értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Árpád híd megállót nevezik át.","shortLead":"Az Árpád híd megállót nevezik át.","id":"20200130_Hivatalosan_is_Goncz_Arpad_varoskozpontnak_hivnak_egy_metromegallot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3191661-b97f-46a0-8260-387653c99785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd959e2-1a63-459b-a7a9-1f6e786d4ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Hivatalosan_is_Goncz_Arpad_varoskozpontnak_hivnak_egy_metromegallot","timestamp":"2020. január. 30. 12:07","title":"Hivatalosan is Göncz Árpád városközpontnak hívnak egy metrómegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]