Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiltakoznak a sajtószakmai szervezetek a Fidesz tüntetésén történt, újságírókkal szembeni atrocitások miatt.","shortLead":"Tiltakoznak a sajtószakmai szervezetek a Fidesz tüntetésén történt, újságírókkal szembeni atrocitások miatt.","id":"20200131_ujsagirok_bantalmazas_fidesz_tuntetes_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c02d3e2-9aa3-4a35-ad54-525247dc6fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_ujsagirok_bantalmazas_fidesz_tuntetes_tiltakozas","timestamp":"2020. január. 31. 17:16","title":"„Nem válhat normává az újságírók megfélemlítése, bántalmazása”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint öt millió forinttal növelte befektetéseit Varga Mihály, a pénz nagy része ráadásul állampapírban van.

","shortLead":"Több mint öt millió forinttal növelte befektetéseit Varga Mihály, a pénz nagy része ráadásul állampapírban van.

","id":"20200201_A_penzugyminiszter_alaposan_feltankolt_allampapirbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9854bbae-34d9-4b6d-af95-802b2e8811fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_A_penzugyminiszter_alaposan_feltankolt_allampapirbol","timestamp":"2020. február. 01. 08:44","title":"A pénzügyminiszter alaposan feltankolt állampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem véletlenül születnek gyakran egymásnak ellentmondó eredmények, amikor a tudósok azt vizsgálják, milyen hatással van az emberekre a képernyők előtt töltött – egyre hosszabb – idő.","shortLead":"Nem véletlenül születnek gyakran egymásnak ellentmondó eredmények, amikor a tudósok azt vizsgálják, milyen hatással van...","id":"202005_kepernyoidokutatas_beleneznenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7566c9ed-6335-429f-8752-935f99117298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3053a02e-f51f-4368-89b2-e6538157a9e9","keywords":null,"link":"/360/202005_kepernyoidokutatas_beleneznenek","timestamp":"2020. január. 31. 12:00","title":"Valljuk be, a tudósok alig értik, mi történik velünk a képernyők előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","shortLead":"A házelnök vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy félmillióval csökkent a bankban tartott pénze.","id":"20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff39ea2-9bff-46a2-a747-63dc84581608","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Kover_Laszlo_egy_fillert_sem_torlesztett_mikozben_elhalmoztak_ajandekokkal","timestamp":"2020. február. 01. 00:18","title":"Kövér László egy fillért sem törlesztett, miközben elhalmozták ajándékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket a Kazahsztánhoz közeli Tyumenyi körzetben, a másikat pedig a Bajkálon túli körzetben helyezték karanténba.","shortLead":"Két koronavírus-fertőzésben szenvedő beteget regisztráltak Oroszországban. Mindketten kínai állampolgárok, egyiküket...","id":"20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd93fde-099b-49cb-ab7e-fc3c98a62348","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Az_ovintezkedesek_ellenere_Oroszorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 14:23","title":"Oroszországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lufthansa és a British Airways után a francia légitársaság is felfüggeszti a kínai járatait.","shortLead":"A Lufthansa és a British Airways után a francia légitársaság is felfüggeszti a kínai járatait.","id":"20200130_Az_Air_France_leallitja_kinai_jaratait_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85ec25d-25ff-4ab7-9248-a8f4a28794cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Az_Air_France_leallitja_kinai_jaratait_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 19:14","title":"Az Air France leállítja kínai járatait a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából 4000 alkalmazott adatait lophatták el azok a hackerek, amelyek 2019 nyarán mentek neki az ENSZ szervereinek.","shortLead":"Nagyjából 4000 alkalmazott adatait lophatták el azok a hackerek, amelyek 2019 nyarán mentek neki az ENSZ szervereinek.","id":"20200131_hackertamadas_ensz_egyesult_nemzetek_szervezte_adatszivargas_adatlopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b99005-df93-4f40-a09c-637037e7360f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_hackertamadas_ensz_egyesult_nemzetek_szervezte_adatszivargas_adatlopas","timestamp":"2020. január. 31. 11:03","title":"Hackerek támadták meg az ENSZ szervereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben a Brexitről, vagy mindarról, ami ide elvezetett, mint ahogyan a politikusok szóltak róla. És van pár igazi remekmű, amelyik aligha született volna meg, ha nincs a 2016-os, a kilépésről döntő népszavazás. Itt a hvg.hu Brexit-listája.","shortLead":"El kell ismernünk: a brit popzenészek érzékenyebben és értelmesebben énekeltek az elmúlt években, évtizedekben...","id":"20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=165e12e4-5e76-4427-9bae-7a09cbc6c13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5a3049-ed98-4b17-a9fc-55953f51a093","keywords":null,"link":"/kultura/20200131_Zene_nemzetgyalazashoz_itt_a_nagy_Brexitplaylist","timestamp":"2020. január. 31. 15:30","title":"Zene ön- és nemzetgyalázáshoz: itt a nagy Brexit-playlist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]