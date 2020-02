Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési Központ még a perindításig se jutott el a hálózat kiépítését vállaló Scheidt & Bachmann ellen.","shortLead":"Másfél év telt el azóta, hogy felmondta az elektronikus jegyrendszer szállítói szerződését, ám a Budapesti Közlekedési...","id":"20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7946309b-074c-4c50-949f-fd1eea9e69e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_bkk_elektronikus_jegyrendszer_scheidt_bachmann","timestamp":"2020. február. 05. 09:25","title":"E-jegyrendszer: a semmire fizethet milliárdokat a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már kódbeolvasás nélkül is lehet igazolni a mobiljegy érvényességét.","shortLead":"Már kódbeolvasás nélkül is lehet igazolni a mobiljegy érvényességét.","id":"20200206_mobiljegy_bkk_fejlesztes_metro_kod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649a8fca-fae0-432a-b897-ac25593c442e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_mobiljegy_bkk_fejlesztes_metro_kod","timestamp":"2020. február. 06. 09:44","title":"Egyszerűbben használható a mobiljegy a metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne a gyógyszere, noha hálapénzfizetésben élen járunk az EU-ban.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne...","id":"202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8b42a-7fa5-46ad-8958-74deb333f74a","keywords":null,"link":"/360/202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","timestamp":"2020. február. 04. 13:00","title":"Tényleg az orvosok akarják betiltani a hálapénzt, de a kormány ezt nem engedi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"A magasabb infláció, a nem várt mértékben gyengülő forint és a banki kamatköltségek enyhe emelkedése miatt a lakáshitelek kamata 0,2-0,4 százalékkal növekedhet az elkövetkező 1,5 hónapban. 