[{"available":true,"c_guid":"86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint amennyit eddig a Galaxy Foldból sikerült.","shortLead":"Egy, a Samsung ügyeire rálátó névtelen forrás szerint a dél-koreai cég ötször annyit adna el a Galaxy Z Flipből, mint...","id":"20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86219b7f-cf29-4f58-b8b3-9987ae86d4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea99fa1-90ac-410c-914a-7ecdedd7d37d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_samsung_galaxy_z_flip_okostelefon","timestamp":"2020. február. 10. 20:03","title":"Bízik a piacban a Samsung, 2,5 millió Galaxy Z Flip eladására számít a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1acaab-3ed1-453c-bfaa-4ac7d15d632e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban a „kockásinges” tiltakozó hullámot elindító miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai ezúttal a társadalomhoz intéztek kérdéseket a Nemzeti alaptantervről. \r

\r

","shortLead":"A 2016-ban a „kockásinges” tiltakozó hullámot elindító miskolci Herman Ottó Gimnázium tanárai ezúttal a társadalomhoz...","id":"20200210_Tizenot_kerdest_tett_fel_a_NATrol_a_miskolci_Hermann_tantrestulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a1acaab-3ed1-453c-bfaa-4ac7d15d632e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0167b04c-0943-4998-b162-c65bb9800a15","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Tizenot_kerdest_tett_fel_a_NATrol_a_miskolci_Hermann_tantrestulete","timestamp":"2020. február. 10. 09:20","title":"Tizenöt kérdést tett fel a NAT-ról a miskolci Herman tantestülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tovább nőtt a koronavírus áldozatainak száma, itthon nincs igény az influenza elleni oltásra, gyermekpornográfia a leváltott nagykövet gépén. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Tovább nőtt a koronavírus áldozatainak száma, itthon nincs igény az influenza elleni oltásra, gyermekpornográfia...","id":"20200210_Radar360_Tortenelmi_Oscargala_nagy_vihar_jon_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb855ea-c578-4d3a-bb6b-dd267a488fed","keywords":null,"link":"/360/20200210_Radar360_Tortenelmi_Oscargala_nagy_vihar_jon_ma","timestamp":"2020. február. 10. 08:00","title":"Radar360: Történelmi Oscar-gála, nagy szélvihar jön ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ciara vihar miatti járattörlések jelenleg a frankfurti, a müncheni, a baseli és a zürichi gépeket érintik. ","shortLead":"A Ciara vihar miatti járattörlések jelenleg a frankfurti, a müncheni, a baseli és a zürichi gépeket érintik. ","id":"20200210_Ferihegyrol_indulo_jaratokat_is_toroltek_a_vihar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42f9b89-3a32-4d8e-b092-424c89309456","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Ferihegyrol_indulo_jaratokat_is_toroltek_a_vihar_miatt","timestamp":"2020. február. 10. 15:06","title":"Ferihegyről induló járatokat is töröltek a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992add3b-0bd3-4a8c-b13a-c548204413b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy fákat csavarhat ki az érkező vihar, érdemes zárt helyen átvészelni az ítéletidőt.","shortLead":"A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy fákat csavarhat ki az érkező vihar, érdemes zárt helyen átvészelni...","id":"20200210_Jon_a_Ciara_Sopronban_mar_106_kilometer_per_oras_szellokent_mertek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=992add3b-0bd3-4a8c-b13a-c548204413b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5089cc78-de52-4251-bae4-6f6f97fb1b45","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Jon_a_Ciara_Sopronban_mar_106_kilometer_per_oras_szellokent_mertek","timestamp":"2020. február. 10. 10:19","title":"106 km/órás széllel érkezett meg a Ciara ciklon – jobb, ha ön is felkészül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint a független sajtó fejlesztése közös érdek, mert vannak hírek, melyek nem jutnak el az emberekhez.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint a független sajtó fejlesztése közös érdek, mert vannak hírek, melyek nem jutnak...","id":"20200210_marki_zay_peter_ellenzek_fuggetlen_sajto_hirugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f5c81e-0593-40a5-b483-a2c703872e12","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_marki_zay_peter_ellenzek_fuggetlen_sajto_hirugynokseg","timestamp":"2020. február. 10. 08:11","title":"Márki-Zayék ellenzéki MTI-t hoznak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki.","shortLead":"Az ország nagy részén kedden is szeles, zivataros idő várható, ezért az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c72e9f15-e0ca-4788-bb5d-2425e0059e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd79d16-0aaa-4f62-9052-4f3fe10543a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_idojaras_szel_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2020. február. 10. 17:51","title":"Megtépázza a szél az országot kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A csatár két éve mondta le a válogatottságot, de most jelezte, hogy szívesen visszatérne. A szövetségi kapitány nyitott az egyeztetésre.","shortLead":"A csatár két éve mondta le a válogatottságot, de most jelezte, hogy szívesen visszatérne. A szövetségi kapitány nyitott...","id":"20200210_nikolics_nemanja_fehervar_magyar_valogatott_marco_rossi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75772e41-0b4c-4f41-b876-aad692922599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d9cdb4-f334-4964-a29a-85834e4e9e4a","keywords":null,"link":"/sport/20200210_nikolics_nemanja_fehervar_magyar_valogatott_marco_rossi","timestamp":"2020. február. 10. 16:41","title":"Visszatérhet Nikolics a válogatottba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]