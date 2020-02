Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8 perces hangfelvétel több szerkesztőségbe, így a hvg.hu-hoz is eljutott. ","shortLead":"Árulókról beszélt a Jobbik januári tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt frissen megválasztott elnöke. A 8...","id":"20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545989cc-af17-427e-bf24-b5b29b2cbea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Jakab_Peter_22_bator_harcos_titokban_hatamba_szurta_a_kest","timestamp":"2020. február. 17. 19:12","title":"Jakab Péter: \"22 bátor harcos titokban hátamba szúrta a kést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Háromhavi fizetését ajánlotta fel Felipe, hogy szerződést bontson az NB I-es klubjával.","shortLead":"Háromhavi fizetését ajánlotta fel Felipe, hogy szerződést bontson az NB I-es klubjával.","id":"20200219_Fizetett_a_brazil_kapus_csak_ne_kelljen_Kisvardan_jatszania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c004b2-d11a-454f-8c23-74deffde9ae4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_Fizetett_a_brazil_kapus_csak_ne_kelljen_Kisvardan_jatszania","timestamp":"2020. február. 19. 10:43","title":"Fizetett a brazil kapus, csak ne kelljen Kisvárdán játszania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974f05b3-4227-46f4-affb-97b4d0fef87e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egészen más stílusban oldotta meg a feladatot a két versenyző. ","shortLead":"Egészen más stílusban oldotta meg a feladatot a két versenyző. ","id":"20200218_Ki_parkol_gyorsabban_egy_autos_kaszkador_vagy_az_automata_parkoloasszisztens","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974f05b3-4227-46f4-affb-97b4d0fef87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb225f9-358b-486c-b7d8-719dd169df5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Ki_parkol_gyorsabban_egy_autos_kaszkador_vagy_az_automata_parkoloasszisztens","timestamp":"2020. február. 18. 10:39","title":"Ki parkol ügyesebben: egy autós kaszkadőr vagy az automata parkolóasszisztens?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a311a97-0149-4a11-9a1d-b2b7715a69e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar válogatott korábbi kapitánya szerint több türelem járt volna neki.","shortLead":"A magyar válogatott korábbi kapitánya szerint több türelem járt volna neki.","id":"20200218_georges_leekens_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_futball_labdarugas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a311a97-0149-4a11-9a1d-b2b7715a69e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea69291-9905-4cae-9bbe-2028a8b1657f","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_georges_leekens_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_foci_futball_labdarugas","timestamp":"2020. február. 18. 06:11","title":"Leekens: Magyarországon irigylésre méltó minden, ami a futball körül történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kispesti Wekerle-telep két intézményében csak ballonos vizet ihatnak a gyerekek. ","shortLead":"A kispesti Wekerle-telep két intézményében csak ballonos vizet ihatnak a gyerekek. ","id":"20200218_olom_ivoviz_budapest_ovoda_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf75b902-3e66-4dca-98a4-ecd18265570a","keywords":null,"link":"/elet/20200218_olom_ivoviz_budapest_ovoda_iskola","timestamp":"2020. február. 18. 17:24","title":"Négy budapesti óvodában is ólom van a vízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott. Abból a programból egyébként, ami körül a miniszterelnök lányát lehet sejteni, és amiből a jóbarát már kapott támogatást egy olyan projektre, amit aztán épp a vőnek passzolt tovább.","shortLead":"A miniszterelnök barátjának és vejének közös cége elkezdte a Club Aliga felújítását, és állami támogatásra pályázott...","id":"20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c3ed-c145-4dd1-b627-f41c81e128e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fd7a72-0cc4-4788-9953-d9441c016cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_meszaros_lorinc_tiborcz_istvan_balaton_allami_tamogatas","timestamp":"2020. február. 18. 17:07","title":"Mészáros és Tiborcz építkezni kezdett a Balatonnál, szeretnének egy kis állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában legyen a Fidesz pártalapítványának rendezvényén.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában...","id":"20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e377-a756-43b1-a2f9-c6a2623fa7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. február. 18. 10:11","title":"Törvénysértő lehetett az egyenruhás katonák jelenléte Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]