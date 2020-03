Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c48c7a30-9484-4fef-aa80-b820f8e7866a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a német nagyszedán frissített változata, amely némileg módosult karosszériát kapott, ezen túlmenően pedig modernebb motorokat is.","shortLead":"Bemutatkozott a német nagyszedán frissített változata, amely némileg módosult karosszériát kapott, ezen túlmenően pedig...","id":"20200303_A_Mercedes_Eosztaly_is_megkapta_a_frissitest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c48c7a30-9484-4fef-aa80-b820f8e7866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82d3724-bef8-4d40-9c63-a2019eff5ea4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_A_Mercedes_Eosztaly_is_megkapta_a_frissitest","timestamp":"2020. március. 03. 10:58","title":"Új motorokat és még több okostechnológiát kapott a Mercedes E-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e","c_author":"Kukaj Zsuzsanna","category":"elet","description":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben turisztikai ügynökségek tüntettek Rómában, hogy a kormány tegyen valamit a tömegpszichózis ellen. Az országban a járvány szempontjából a következő napok lesznek döntőek. A cikk szerzője Rómában dolgozik.","shortLead":"Olaszországban a kormány az egyik legismertebb műsorvezetővel, Amadeussal reklámozza a tévében a kézmosást, közben...","id":"20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894e1fce-2207-40b6-9ca9-2b6dd67b679e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc7d77-f840-4332-b267-17c2612dc666","keywords":null,"link":"/elet/20200303_olaszorszag_koronavirus_roma_turizmus","timestamp":"2020. március. 03. 14:10","title":"Az olasz kormány az egyik legismertebb celebet vetette be a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913a6198-4f36-47b7-bac2-31f30cbc39a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.","shortLead":"Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.","id":"20200304_buszsav_autosok_birsag_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=913a6198-4f36-47b7-bac2-31f30cbc39a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c709072a-bea2-4b74-be1e-a31177320358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200304_buszsav_autosok_birsag_budapest","timestamp":"2020. március. 04. 21:52","title":"Több millió forint bírságot szabtak ki a buszsávon hajtó autósokra tavaly Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is megtalálták.","shortLead":"A kameracsapdáknak köszönhetően kétszer is lencsevégre kapták a börzsönyi farkast, a hóban pedig a lábnyomát is...","id":"20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98ff24e8-78f9-4ee6-8d47-5dfa6ac7dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c491b0a-8985-487e-84ed-9478189d30db","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Farkast_fotoztak_a_Borzsonyben","timestamp":"2020. március. 03. 17:32","title":"Farkast kapott le a kameracsapda a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói szerint a támadók a magyar felhasználókat is célba vették.","shortLead":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói...","id":"20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052f5ac-3156-461f-9efd-b0f8b23719f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","timestamp":"2020. március. 03. 08:33","title":"Magyar számítógépeket is becéloztak egy új orosz vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek, mert a piacok valós helyzetét tükrözi, hogy a legnagyobb árbevételű cégek fizetik a legtöbb adót.","shortLead":"A bíróság úgy döntött: az a körülmény, hogy a különadók leginkább a külföldi tulajdonú cégeket terhelik, nem minősül...","id":"20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6446d465-5d8a-476b-a148-9139d68c556c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beb929d-8b11-40b6-8abd-50ed73f638d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_eu_birosag_kulonado_tesco_vodafone","timestamp":"2020. március. 03. 09:50","title":"A magyar kormány javára döntött az EU Bírósága a Tesco és a Vodafone ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szigorítják a belépést a leginkább fertőzött országokból érkezőknél. ","shortLead":"Szigorítják a belépést a leginkább fertőzött országokból érkezőknél. ","id":"20200303_A_koronavirus_miatt_Nepal_ot_orszagnal_felfuggeszti_az_azonnali_vizumkeresi_lehetoseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e18fb5-509f-4ec6-b98b-ec525f899445","keywords":null,"link":"/elet/20200303_A_koronavirus_miatt_Nepal_ot_orszagnal_felfuggeszti_az_azonnali_vizumkeresi_lehetoseget","timestamp":"2020. március. 03. 10:17","title":"Nepál megpróbálja elzárni magát a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához, mely a német Polarstern (Sarkcsillag) kutatóhajón, az Északi-sarktól több mint 150 kilométerre vizsgálja a klímaváltozást – közölte az Alfred Wegener Kutatóintézet.","shortLead":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató...","id":"20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f6b60-ff66-4990-a716-f046975aff75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","timestamp":"2020. március. 04. 10:03","title":"129 méter hosszú orosz jégtörőhajóval vitték a Nutellát minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]