Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","shortLead":"A testnevelők és a napközis pedagógusok a leginkább érintettek.","id":"20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803c0b01-2eea-4d7e-ae89-10ae3d60eef6","keywords":null,"link":"/elet/20200320_koronavirus_digitalis_tanrend_felmondas_iskolak_pedagogusok_oktatas","timestamp":"2020. március. 20. 11:22","title":"Nincs helyük a digitális oktatásban: tanárokat küldenek el a tankerületek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye felső határát. ","shortLead":"Az éjszaka közepén több tucat koporsót kellett elszállítani Bergamóból, mert a város krematóriuma elérte teljesítménye...","id":"20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5964e1a3-1f3d-4d13-8aeb-11a6c5d1482b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f95fd5d-b396-4995-ae47-321ab1284490","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Tragikus_kep_Bergamobol_koporsokat_szallito_katonai_konvoj_hagyta_el_a_varost","timestamp":"2020. március. 19. 11:09","title":"Tragikus kép Bergamóból: koporsókat szállító katonai konvoj hagyta el a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5275bf1-61b9-4440-a1d6-02b03cb73a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minimalista dizájn irányába indul el a japán cég.","shortLead":"A minimalista dizájn irányába indul el a japán cég.","id":"20200320_Ujfajta_emblema_lesz_a_Nissanokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5275bf1-61b9-4440-a1d6-02b03cb73a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3aea989-05ef-4345-8415-e18a21de6744","keywords":null,"link":"/cegauto/20200320_Ujfajta_emblema_lesz_a_Nissanokon","timestamp":"2020. március. 20. 14:47","title":"Újfajta embléma lesz a Nissanokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb26eaae-cbae-417f-b849-e1825e3d13fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fegyverrel, párban erősítik a bizalmat.","shortLead":"Fegyverrel, párban erősítik a bizalmat.","id":"20200320_katonak_mozgositas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb26eaae-cbae-417f-b849-e1825e3d13fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22eff659-e09d-4c71-afa5-803f6f4cb5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_katonak_mozgositas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 12:04","title":"Megjelentek a katonák az utcákon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","shortLead":"Egy kivétel van, a ténylegesen csak távoli operátorok által felügyelt Waymo Phoenixben üzemelő flottája.","id":"20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b7ea3d-dfdd-4929-932c-498923cb431c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd13370d-6f9f-42f7-9cbb-0db86528eabf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_Meg_az_onvezeto_szolgaltatokat_is_padlora_kuldte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 07:54","title":"Még az önvezető robottaxi szolgáltatókat is padlóra küldte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","shortLead":"Kézmosás: Semmelweis. És a maszk? Nagyjából egyidős a koronavírus elleni harc két könnyűfegyvere.","id":"20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=055fdd7f-cbae-4057-8f7a-a516e2c5a85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bdae8d-1c28-4c73-a5f7-6b931900afd2","keywords":null,"link":"/360/20200319_Kezmosas_Semmelweis_maszk_koronavirus_Paul_Berger","timestamp":"2020. március. 19. 16:10","title":"Nem kívánjuk, hogy maszkot kelljen viselnie, de ha mégis: itt van néhány szempont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","shortLead":"A hírt a polgármester jelentette be.\r

","id":"20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5139005f-f34a-4fd9-8d7d-a96544fa758e","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_koronavirus_fertozes_kovagoszolos","timestamp":"2020. március. 19. 11:38","title":"Kővágószőlősön is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035c0552-674a-4e6d-82e1-73279c84b4d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései évtizedekig szigorúan titkosak voltak, de most megjelentek.","shortLead":"Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései évtizedekig szigorúan titkosak voltak, de most megjelentek.","id":"202012_konyv__parancsmania_onvallatas_wayand_tibor_fogsagban_irt_visszaemlekezesei_19451946","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035c0552-674a-4e6d-82e1-73279c84b4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75075164-446e-451b-bb91-06ab079d3093","keywords":null,"link":"/360/202012_konyv__parancsmania_onvallatas_wayand_tibor_fogsagban_irt_visszaemlekezesei_19451946","timestamp":"2020. március. 19. 14:00","title":"A háborús bűnös, aki kiképezte az ÁVH-t, mégsem menekült meg a bitótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]