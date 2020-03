Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva az amerikai palaolaj-kitermelőket is csődbe kergetné.","shortLead":"Árháború tört ki az olajpiacon Szaúd-Arábia és Oroszország között. Céljuk a másik megleckéztetése, de Moszkva...","id":"202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce26affe-4449-40f4-8572-275aa82fd8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd408a10-d9d8-47d8-957b-5d494fdb5971","keywords":null,"link":"/360/202012__olajarhaboru__amerikai_celpontok__aboseg_zavara__szaudiorosz_rulett","timestamp":"2020. március. 23. 15:00","title":"Nem csak a járvány miatt van káosz az olajpiacon. És jöhet ennél rosszabb is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934dc56c-3b26-4076-89bd-5e948520a665","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár Vekerdy tanár úr is megmondta, hogy a gyerekkel együtt tanulni semmi jóra nem vezet, a jelenlegi helyzet felülírja ezt a szabályt. Próbáljunk meg hát csak a jóra emlékezni, és idézzük fel a rég tanultakat. Gyorstalpalónkon - amelyhez a Segíts a gyerekednek! Matek lépésről lépésre és a Hogyan legyünk jók matekból? című könyveinket vetettük be - három matematikai anyaghoz adunk rövid leírást.","shortLead":"Bár Vekerdy tanár úr is megmondta, hogy a gyerekkel együtt tanulni semmi jóra nem vezet, a jelenlegi helyzet felülírja...","id":"20200323_Hazi_matek_tulelesi_gyakorlat_szuloknek_es_gyerekeknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=934dc56c-3b26-4076-89bd-5e948520a665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90d4cdb-e3f6-4962-9018-e4502de78c4a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200323_Hazi_matek_tulelesi_gyakorlat_szuloknek_es_gyerekeknek","timestamp":"2020. március. 23. 18:02","title":"Házi matek: túlélési gyakorlat szülőknek és gyerekeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egykori KGB-ügynöktől elvárható ügyességgel keveri a kártyákat Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban elfogadott alkotmánymódosítások értelmében akár 2036-ig is hivatalban maradhat. Már ha akar, sokan ugyanis úgy vélik, még újabb meglepetések is várhatók.","shortLead":"Egykori KGB-ügynöktől elvárható ügyességgel keveri a kártyákat Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban...","id":"202012__putyin_maradhat__orosz_kodfuggony__szabad_mozgaster__moszkvai_nagy_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98985407-8dfe-47ad-a3bb-52dbbfa75a1a","keywords":null,"link":"/360/202012__putyin_maradhat__orosz_kodfuggony__szabad_mozgaster__moszkvai_nagy_szinhaz","timestamp":"2020. március. 22. 14:30","title":"Már csak a korona hiányzik Putyin fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Önmaguktól ritkán oldódnak meg a gondjaink. A fókuszolást életproblémák megoldására találták ki. ","shortLead":"Önmaguktól ritkán oldódnak meg a gondjaink. A fókuszolást életproblémák megoldására találták ki. ","id":"20200322_Egy_technika_mely_krizishelyzetekben_is_segithet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff66b8da-15c0-4a22-90d7-e001c1174d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"531938cd-fbd2-48eb-a773-c6b78c45c7f2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200322_Egy_technika_mely_krizishelyzetekben_is_segithet","timestamp":"2020. március. 22. 20:15","title":"Egy önsegítő technika, mely krízishelyzetekben is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A kormány hat újabb ponttal egészítette ki a gazdaságvédelmi csomagot. Kövesse itt járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786be398-5a18-454d-aca8-e4f839d900e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 23. 08:31","title":"Jóval több fertőzött van 167-nél, Orbán újabb intézkedéseket jelentett be – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, “ha elmúlt a baj”.\r

\r

","shortLead":"Az egészségügy helyzetéről és a kormányba vetett bizalomról akkor kell beszélni a főpolgármester szerint, “ha elmúlt...","id":"20200323_karacsony_gergely_koronavirus_rendkivuli_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce373dd4-9224-4468-923a-606cfcf73fbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_koronavirus_rendkivuli_helyzet","timestamp":"2020. március. 23. 13:08","title":"Karácsony: Támogatom, hogy a kormány meghosszabbíthassa az intézkedéseit, de kellenek garanciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tünetmentes, jól van. ","shortLead":"Tünetmentes, jól van. ","id":"20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f226d17-7cc2-4e82-b704-f6dca3bbceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","timestamp":"2020. március. 22. 19:40","title":"Koronavírusos Rand Paul amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36518e5-4f6a-4678-807f-76e94efa7bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetet okozó autós ittas volt. ","shortLead":"A balesetet okozó autós ittas volt. ","id":"20200324_Lakoszobaig_tolt_egy_kocsit_Gyorujfalun_egy_garazsba_csapodo_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a36518e5-4f6a-4678-807f-76e94efa7bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5d8def-b33c-4bca-8601-db92d52b9ba6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Lakoszobaig_tolt_egy_kocsit_Gyorujfalun_egy_garazsba_csapodo_auto","timestamp":"2020. március. 24. 08:58","title":"Fotók: Lakószobáig tolt egy kocsit Győrújfalun egy garázsba csapódó autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]