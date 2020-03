Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott a szegedi egyetem koronavírusosnak bizonyult rektorával. Ennek ellenére hétfőn elment szavazni a parlamentbe. Erről a hvg.hu-nak azt mondta: ez morális kötelessége volt, és legközelebb is megtenné, sőt, amíg csak él, meg is teszi majd hasonló helyzetben. ","shortLead":"B. Nagy László maga jelezte a hétvégén, hogy családostul otthoni karanténba vonul, miután egy hete együtt koszorúzott...","id":"20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e830b825-41ca-404e-bb37-d646db80beef","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Erkolcsi_kotelessegem_volt_hogy_jelen_legyek__ezzel_indokolta_a_fideszes_kepviselo_hogy_elhagyta_a_hazi_karantent","timestamp":"2020. március. 23. 18:50","title":"A házi karantént elhagyó fideszes képviselő szerint erkölcsi kötelessége volt, hogy ott legyen hétfőn a parlamentben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre több rendezvényt tiltanak be, ők is kénytelenek elhalasztani tavaszi esküvőiket. A lemondásokat az egész üzletág megsínyli. Megnéztük, hogy a cukrászoktól a menyasszonyi ruhaszalonokig, ki hogyan vészeli át a kényszerpihenőt.","shortLead":"A koronavírus miatti veszélyhelyzet kihirdetése hidegzuhanyként érte a menyasszonyokat és a vőlegényeket. Miután egyre...","id":"20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0746581d-56cb-4a76-99c1-bd024b8115f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc9d3c-65b0-4460-b33e-f6d29cfe9d80","keywords":null,"link":"/elet/20200322_Eskuvo_a_korona_idejen","timestamp":"2020. március. 22. 17:00","title":"Mi lesz az esküvőkkel a koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","shortLead":"Februárban alapították, mire ez hivatalossá vált, a turizmust bedöntötte a koronavírus-járvány. ","id":"202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68a67db-b5e2-42af-b04b-7dd12f96f6b6","keywords":null,"link":"/360/202012_mav_rail_tours_allami_utazasszervezes","timestamp":"2020. március. 23. 10:00","title":"Elsőre vakvágányra futott a MÁV új utazásszervező cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dea36b-1e43-486e-a981-de2714c5e92d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, miközben a kormány a lakosság kijárási korlátozásainak meghosszabbítását tervezi.","shortLead":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, miközben a kormány a lakosság kijárási...","id":"20200323_Franciaorszagban_ket_orvos_meghalt_a_koronavirustol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03dea36b-1e43-486e-a981-de2714c5e92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fc197-a35e-4170-b066-b03365fbb91a","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Franciaorszagban_ket_orvos_meghalt_a_koronavirustol","timestamp":"2020. március. 23. 16:50","title":"Franciaországban két újabb orvos halt meg a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de30ffd8-40c7-4210-b3bb-f59bcb3cd321","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges régészeti leletre bukkant a denizli Pamukkale Egyetem régésze.","shortLead":"Különleges régészeti leletre bukkant a denizli Pamukkale Egyetem régésze.","id":"20200323_napora_torokorszag_regeszet_tortenelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de30ffd8-40c7-4210-b3bb-f59bcb3cd321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdb6fdc-f42e-4b7a-9b95-c995e85b932b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_napora_torokorszag_regeszet_tortenelem","timestamp":"2020. március. 23. 12:05","title":"2000 éves napórát fedeztek fel Törökország déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer vélhetően a Rikers-szigeteken fekvő börtönben fertőződhetett meg.","shortLead":"A producer vélhetően a Rikers-szigeteken fekvő börtönben fertőződhetett meg.","id":"20200323_Harvey_Weinstein_is_koronavirusos_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba4500-ba0f-44f8-9a84-d95c62f11f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f0f227-82ed-49de-80fd-abf0a53b4d3a","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Harvey_Weinstein_is_koronavirusos_lett","timestamp":"2020. március. 23. 05:42","title":"Harvey Weinstein is koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Óriási bajban van a spanyol gazdaság a turizmusból származó bevételek kiesése miatt.","shortLead":"Óriási bajban van a spanyol gazdaság a turizmusból származó bevételek kiesése miatt.","id":"20200323_Unios_Marshalltervet_surget_Spanyolorszag_miniszterelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52410e50-b003-4545-834e-8e5b973fe7d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_Unios_Marshalltervet_surget_Spanyolorszag_miniszterelnoke","timestamp":"2020. március. 23. 15:43","title":"Uniós Marshall-tervet sürget Spanyolország miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég 50 millió euró értékben biztosítja az üzemanyagot.","shortLead":"A cég 50 millió euró értékben biztosítja az üzemanyagot.","id":"20200323_Ingyen_tankolast_ajanlott_fel_a_korhazi_dolgozoknak_a_Total_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84e81441-f281-43d9-9665-026292b940d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c78fb67-ecac-4b00-81b6-99b0bbdb886c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_Ingyen_tankolast_ajanlott_fel_a_korhazi_dolgozoknak_a_Total_Franciaorszagban","timestamp":"2020. március. 23. 17:37","title":"Ingyentankolást ajánlott fel a francia kórházi dolgozóknak a Total","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]