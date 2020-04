Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","shortLead":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","id":"20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d7256-aa26-4dfb-bec2-9ddc909929f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 20. 18:09","title":"Videó: Nyomták a dudát Orbánnak a Clark Ádám téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált koronavírus halálesetekből le lehetne vezetni - erről készített összeállítást a New York Times.","shortLead":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált...","id":"20200421_korona_new_york_times","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d096b6eb-93de-4f06-a188-2f92994b8871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_korona_new_york_times","timestamp":"2020. április. 21. 20:20","title":"A New York Times 25 ezer olyan halottat talált a statisztikákban, akik nem szerepelnek a koronavírusosok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rio de Janeiro államban a májusra várják a járvány csúcspontját, az egészségügyi miniszter szerint nagyon nehéz idők jönnek.","shortLead":"Rio de Janeiro államban a májusra várják a járvány csúcspontját, az egészségügyi miniszter szerint nagyon nehéz idők...","id":"20200420_bolsonaro_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf91eede-734c-4927-8b93-e4225b4bd50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab63e93-7d41-4fef-91f7-012ba1b52477","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_bolsonaro_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 19:22","title":"Bolsonaro megszüntetné a kijárási korlátozásokat, miközben tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint nincs egyetlen koronavírussal fertőződött polgára sem. ","shortLead":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint...","id":"20200422_Egy_mumia_vedelmeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b79ffb2-23f7-4951-8f0a-2a38c26c4c87","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Egy_mumia_vedelmeben","timestamp":"2020. április. 22. 14:53","title":"Ahol egy múmiának köszönik a koronavírus elleni védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa előnnyé ezt a problémát.","shortLead":"Sok ma még a gond az összehajtható, többkijelzős telefonok csuklópántjával. A Microsoft kitalálta, hogyan változtassa...","id":"20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f4c73-8fbc-4de2-aba7-0bc5d472511e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_microsoft_szabadalom_harmadik_kijelzo_a_csuklopanton","timestamp":"2020. április. 22. 09:33","title":"Nagy ötlet a Microsofttól: amiben más problémaforrást lát, ők oda tennének kijelzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e","c_author":"Huth Júliusz ","category":"hvgmuerto","description":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező kialakulásának történetét, illetve árnyalni ezeknek a piachoz és a különböző hatalmi mezőkhöz fűződő ambivalens viszonyát. A szöveg második részében a magyarországi művészeti rendszer néhány főbb jellemzőjének ismertetése után javaslatot szeretnék tenni egy szolidaritáselvű kortárs művészeti szervezet létrehozatalára, ami ugyan távolról sem jelentene megoldást a művészeti rendszerbe kódolt összes problémára, de talán fontos lépés lehet a nagyobb mértékű szolidaritás irányába.



","shortLead":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező...","id":"20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed452ca-72c3-4634-8100-46bcc9600d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7db4d6a-b6d9-4aa4-b3fa-0986bf4ac0e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200421_We_Sit_Starving_Amidst_Our_Gold","timestamp":"2020. április. 21. 10:45","title":"Kortárs Művészeti Alap – Pozícióharc helyett szolidaritás - Második rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","shortLead":"A horvát egészségügy viszont nem repes az ötlettől.","id":"20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146d864-fcac-45e5-90ed-782749796cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b144db-45c4-4766-bd5c-bd7e03dd5885","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_turistafolyoso_horvatorszag_tengerpart_nyaralas_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. április. 21. 21:56","title":"„Turistafolyosót” nyitna a nyaralni vágyóknak a horvát kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Ballai Vince","category":"kultura","description":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak éppen elég probléma maga a bizonytalanság. Amíg nem volt biztos, hogy lesz vizsga, többen nem is tanultak rendesen. Vannak, akik tartanak a járványhelyzettől, ám mégis javít a motivációjukon az, hogy tudják: megtartják az érettségit.","shortLead":"A szakmai szervezetek hevesen tiltakoznak, a kormány pedig mintha engedni készülne az érettségi ügyében, de a diákoknak...","id":"20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f06a7cb-d528-4d31-92dc-fd4bd85d3893","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_erettsegi_koronaviursjarvany_idejen_jobb_a_biztos","timestamp":"2020. április. 21. 17:59","title":"Érettségi járvány idején: Értelmetlennek tűnt tanulni, most örülünk, hogy vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]