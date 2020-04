Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót, a Transzmaszholding közleménye már nem említi azt. Pedig Magyarország még hitelt is ad az üzlethez.","shortLead":"Hiába, hogy éppen az 1300 vasúti kocsira szóló tender miatt próbálja orosz kézbe adni a kormány a járműjavítót...","id":"20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b608e702-63ac-445a-8bc7-75b71c1f64e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d92a13-1641-4741-9860-4f3ea7404252","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_dunakeszi_jarmujavito_transzmaszholding_egyiptomi_uzlet","timestamp":"2020. április. 22. 21:46","title":"Biztossá vált az orosz-egyiptomi vasúti üzlet, de úgy tűnik, kimarad belőle a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","shortLead":"A Nébih 17 terméket vizsgált, és csak jelölési problémákat talált.","id":"20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268bb7f0-5988-4cee-b081-7900169766c6","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_nebih_margarin_jelolesi_hiba","timestamp":"2020. április. 23. 12:05","title":"Megnézte a Nébih, rendben vannak-e a dobozos margarinok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a769e2-536d-4c6d-9151-a39b9f04ac90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivaldi böngészőt fejlesztő csapat elkészítette a program 3.0-s verzióját, amibe két nagyon hasznos funkciót is beletettek. Emellett kiadták az androidos változat bétáját is.","shortLead":"A Vivaldi böngészőt fejlesztő csapat elkészítette a program 3.0-s verzióját, amibe két nagyon hasznos funkciót is...","id":"20200422_vivaldi_bongeszo_reklamblokkolo_tracker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a769e2-536d-4c6d-9151-a39b9f04ac90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c1bd99-dc5c-43b5-a578-fd23931ee0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_vivaldi_bongeszo_reklamblokkolo_tracker","timestamp":"2020. április. 22. 16:03","title":"Érdemes letölteni: frissítették a böngészőt, ami teljesen személyre szabható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","shortLead":"Katasztrofális számokat jósolnak a kutatók: az évtized végére akár 147 millió embert is érinthetnek az áradások.","id":"20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77f0fcfc-3451-4d5e-8f97-4ff2f6d9ed7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c0b198-01bb-4eca-b3b5-f00e060ca988","keywords":null,"link":"/zhvg/20200423_2030ra_ketszer_annyi_ember_fognak_veszelyeztetni_az_aradasok","timestamp":"2020. április. 23. 15:29","title":"2030-ra kétszer annyi ember fognak veszélyeztetni az áradások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján.","shortLead":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent...","id":"20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cd842-1bad-43a7-8391-bd7f70531dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","timestamp":"2020. április. 23. 09:12","title":"Nagy változás jöhet a kórházaknál, 8 milliárdot költenének rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tapasztalatok alapján a 65 év felettieknek fenntartott, 9 és 12 óra közötti sávban üresek a boltok, azon kívül pedig túlterheltek. A szombat is problémás, aznap teljesen megszűnhet a különleges idősáv.","shortLead":"A tapasztalatok alapján a 65 év felettieknek fenntartott, 9 és 12 óra közötti sávban üresek a boltok, azon kívül pedig...","id":"20200422_idosek_boltok_idosav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49df8fb8-230d-49ee-9782-90609a8c5ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ba475c-3c25-4e85-99a9-1d0a5a15980b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_idosek_boltok_idosav","timestamp":"2020. április. 22. 20:20","title":"Kétórásra rövidülhet az idősek bolti idősávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","shortLead":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","id":"20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf6f891-302e-4f05-bd77-b399c2039abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 22. 17:05","title":"Ukrán miniszterelnök: Még két évig kötelező lehet a szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mivel nem tudni, hogy mikor indulhat el újra az üzemelés, a társaság megkezdte a tárgyalásokat a német, svájci, osztrák és belga kormánnyal egy pénzügyi mentőcsomag részleteiről.","shortLead":"Mivel nem tudni, hogy mikor indulhat el újra az üzemelés, a társaság megkezdte a tárgyalásokat a német, svájci, osztrák...","id":"20200423_lufthansa_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b22157-a279-4ec7-817d-0d1c6d476931","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_lufthansa_veszteseg","timestamp":"2020. április. 23. 20:12","title":"1,2 milliárd eurós veszteséggel zárta a negyedévet a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]