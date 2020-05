Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","shortLead":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","id":"20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848d274-f844-409e-bd7b-8a7c33a2a216","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","timestamp":"2020. április. 29. 14:43","title":"A járvány után is lehet majd pluszban túlóráztatni a katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A legvadabb találgatások indultak el, miután Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor váratlanul eltűnt a nyilvánosság elől, ami azt mutatja, hogy a világnak valójában fogalma sincs arról, mi történhet a remetekirályságként emlegetett sztálinista atomhatalom határai mögött.","shortLead":"A legvadabb találgatások indultak el, miután Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor váratlanul eltűnt a nyilvánosság elől...","id":"20200429_EszakKorea_hatalmi_talalgatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b3d180-e72f-465f-93b3-2df84783e269","keywords":null,"link":"/360/20200429_EszakKorea_hatalmi_talalgatasok","timestamp":"2020. április. 29. 17:30","title":"Hatalmi találgatások Észak-Koreában: a diktátor \"élt, él és élni fog\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bárki számára elérhető funkció érkezett a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppba: a korábbi négy helyett akár nyolc résztvevő is cseveghet egyidejűleg.","shortLead":"Bárki számára elérhető funkció érkezett a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppba: a korábbi négy helyett akár nyolc...","id":"20200430_whatsapp_frissites_8_resztvevo_chatben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59da3e6-5e42-4431-8d5b-7b63a8f5d1b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_whatsapp_frissites_8_resztvevo_chatben","timestamp":"2020. április. 30. 10:03","title":"Hasznos funkció érkezett a WhatsApp frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a8c23f-81a8-4e80-b26a-596ee95d748c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így pontos adatok alapján oldhatják fel a korlátozásokat. ","shortLead":"Így pontos adatok alapján oldhatják fel a korlátozásokat. ","id":"20200430_Luxemburg_a_teljes_lakossagat_leteszteli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a8c23f-81a8-4e80-b26a-596ee95d748c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4c806d-35db-4dff-85a3-427312cdf3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_Luxemburg_a_teljes_lakossagat_leteszteli","timestamp":"2020. április. 30. 11:58","title":"Luxemburg a teljes lakosságát leteszteli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen rendelnek házhoz szállításra. A cégeknek egyszerre kell megküzdeniük a kiszállítás iránti nagyobb kereslet kielégítésével és a kereskedelmi különadó rémével. ","shortLead":"Sofőrnek és a logisztikai munkákra sokan szeretnének bekerülni a nagy üzletláncokhoz úgy, ahogyan egyre többen...","id":"20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c035100d-c07d-46ac-8b1c-ca3da2fa2345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_futar_boltok_szallitas_spar_tesco_ikea_dm","timestamp":"2020. május. 01. 07:00","title":"Annyian jelentkeznek futárnak, hogy esélytelen mindenkit felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint a COVID-19 miatt bekerülők harmada belehal a betegségbe.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a COVID-19 miatt bekerülők harmada belehal a betegségbe.","id":"20200429_koronavirus_jarvany_fertozes_korhazi_halalozasi_arany_ebola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d2611-3509-49fb-9812-3c3b0e42c59a","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_koronavirus_jarvany_fertozes_korhazi_halalozasi_arany_ebola","timestamp":"2020. április. 29. 17:16","title":"Az eboláéhoz fogható a koronavírus halálozási aránya a brit kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","shortLead":"Az amerikai elnök bejelentette azt is, büntetővámok jöhetnek Kína ellen.","id":"20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbcc05c-bc1d-4e82-bb07-c70623847338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Trump_allitja_bizonyitek_van_arra_hogy_a_vuhani_laborbol_szabadult_el_a_virus","timestamp":"2020. május. 01. 08:26","title":"Trump állítja: bizonyíték van arra, hogy a vuhani laborból szabadult el a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és problémamentessé konferencia beszélgetéseit.","shortLead":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és...","id":"20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764613bf-169e-4397-b219-115a9e573ccd","keywords":null,"link":"/360/20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","timestamp":"2020. április. 30. 09:30","title":"Így teheti problémamentessé konferenciahívásait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]