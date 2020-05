Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tervezett karbantartásnak indult, végül jelenleg is tartó üzemszünet lett a NAV elektronikus számlázórendszerének rendbetételéből.","shortLead":"Tervezett karbantartásnak indult, végül jelenleg is tartó üzemszünet lett a NAV elektronikus számlázórendszerének...","id":"20200430_nav_online_szamlazo_karbantartas_frissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bbf0a0-6320-4e4c-95b5-47bd85951e87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_nav_online_szamlazo_karbantartas_frissites","timestamp":"2020. április. 30. 11:13","title":"Gond van a NAV online számlázójával [frissítés: ismét működik]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni a csatornán, mert úgy találták, hogy Niedermüller Péter kirekesztő kijelentéseket tett az egyik műsorban.","shortLead":"Százezer forintra büntette meg a médiahatóság az ATV szolgáltatóját, mellette még egy közleményt is be kell olvasni...","id":"20200429_nmhh_atv_niedermuller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb5ff59-9277-4d93-a964-155c1cdc9fd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_nmhh_atv_niedermuller","timestamp":"2020. április. 29. 15:07","title":"A Médiahatóság megbüntette az ATV-t Niedermüller kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd55896-24b4-467f-8609-2463328220d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érvágás, hogy elmarad a ballagás, de a járvány amúgy is megviseli az üzletágat.","shortLead":"Érvágás, hogy elmarad a ballagás, de a járvány amúgy is megviseli az üzletágat.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_viragbolt_anyak_napja_nyitvatartas_enyhites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbd55896-24b4-467f-8609-2463328220d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737dd3b7-4251-4673-9413-a893a9ff1ada","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_koronavirus_jarvany_viragbolt_anyak_napja_nyitvatartas_enyhites","timestamp":"2020. április. 30. 11:37","title":"Szenvednek a virágboltok, az anyák napja hoz egy kis enyhülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","shortLead":"Nem csak hazájában, Indiában, hanem nyugaton is nagyon szépszerű volt. ","id":"20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1008b028-d34a-47bc-ab20-0e245aec1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9526800f-109d-4f06-a1da-c286ea276136","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Meghalt_Irrfan_Khan_a_Pi_elete_es_a_Jurassic_World_szinesze","timestamp":"2020. április. 29. 10:37","title":"Meghalt Irrfan Khan, a Pi élete és a Jurassic World színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc858f3b-e537-4de8-83e9-da6ac4c12449","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyarországi hackathon után Európában is tarolt a Team Discover nevű csapat által megálmodott egészségügyi eszköz.","shortLead":"A magyarországi hackathon után Európában is tarolt a Team Discover nevű csapat által megálmodott egészségügyi eszköz.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_team_discover_szemuveg_hackathon_euvsvirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc858f3b-e537-4de8-83e9-da6ac4c12449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd84313-9dba-408b-8ca9-8fb7fe6d765a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_koronavirus_jarvany_team_discover_szemuveg_hackathon_euvsvirus","timestamp":"2020. április. 30. 12:03","title":"Európai díjat nyert a magyar egyetemisták csodaszemüvege, ami segíthet az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7305831-233a-4ed9-9fe2-3f979245c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat óta megtízszereződött a betegek száma.","shortLead":"Szombat óta megtízszereződött a betegek száma.","id":"20200429_szeged_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7305831-233a-4ed9-9fe2-3f979245c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd98feff-db14-495f-9e44-d444d600fbad","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_szeged_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:39","title":"Már 30 felett a fertőzöttek száma a szegedi vakok otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Magyar Film Napja!","shortLead":"Jön a Magyar Film Napja!","id":"20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c69acd-2ab5-4afb-9c98-60d041e7553b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cae4751-aa5a-4e92-ba02-6f8fb0526065","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Husz_magyar_vigjatekot_nezhet_meg_tiz_napig_ingyen","timestamp":"2020. április. 29. 10:10","title":"Húsz magyar vígjátékot nézhet meg tíz napig ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","shortLead":"Létszámproblémák és megnövekedett igénybevétel miatt nem biztos, hogy elég a katonánként évi 300 óra.","id":"20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b707608-35a2-425d-b5c2-8201d81c8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0848d274-f844-409e-bd7b-8a7c33a2a216","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_A_jarvany_utan_is_lehet_majd_pluszban_tuloraztatni_a_katonakat","timestamp":"2020. április. 29. 14:43","title":"A járvány után is lehet majd pluszban túlóráztatni a katonákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]