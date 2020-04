Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is reagált a fővárosi önkormányzat, hogy 500 darab tesztet kapott a kormánytól: ők rendeltek még 10 ezret.","shortLead":"Arra is reagált a fővárosi önkormányzat, hogy 500 darab tesztet kapott a kormánytól: ők rendeltek még 10 ezret.","id":"20200416_Penteken_elkezdik_tesztelni_az_idosotthonok_es_a_hajlektalanszallok_lakoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ee5b6-155d-4dd4-8d59-7d585e933839","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Penteken_elkezdik_tesztelni_az_idosotthonok_es_a_hajlektalanszallok_lakoit","timestamp":"2020. április. 16. 15:52","title":"Még vizsgálja Budapest a korlátozások lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat is találtak. A stand-uposok ismét otthonról jelentkeznek, a műsorban arra is kitérnek, milyen szövege feladatokat hozhat a koronavírus az érettségin. ","shortLead":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat...","id":"20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407564db-fa75-4141-a433-b2430fbb55af","keywords":null,"link":"/360/20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. április. 16. 19:30","title":"Duma Aktuál: A másfél méteres távolság lesz a beugró feladat az érettségin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesco, a Spar és a Lidl fizetheti a legtöbb különadót.","shortLead":"A Tesco, a Spar és a Lidl fizetheti a legtöbb különadót.","id":"20200416_Tesco_Spar_Lidl_kulonado_boltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73eecd-5592-4de1-a38b-d8110fb4c4b7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Tesco_Spar_Lidl_kulonado_boltok","timestamp":"2020. április. 16. 09:58","title":"A Tesco milliárdos különadót fizethet, a Coop, a CBA és a Reál megúszhatja a különadóztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bekapcsolta a Messengerre írt csevegőbotját, hogy visszaszorítsa a koronavírus-járványról szóló álhíreket.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bekapcsolta a Messengerre írt csevegőbotját, hogy visszaszorítsa...","id":"20200415_facebook_messenger_who_chatbot_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3d4e299-e1f3-4e7b-9423-deef8eed2d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_facebook_messenger_who_chatbot_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 15. 18:03","title":"Most már Messengeren is hasznos információkat kaphat a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d67157-00f5-492b-bef4-5542c82608cc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 200 napot voltak fent.","shortLead":"Több mint 200 napot voltak fent.","id":"20200417_urhajos_visszateres_nemzetkozi_urallomas_szojuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56d67157-00f5-492b-bef4-5542c82608cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1f2224-b276-4ad7-904c-ba8c054df493","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_urhajos_visszateres_nemzetkozi_urallomas_szojuz","timestamp":"2020. április. 17. 09:25","title":"Visszatért három űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisvállalkozói kedvezmény részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A kisvállalkozói kedvezmény részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","id":"20200416_kisvallalkozok_adokedvezmeny_adozona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20306708-5210-4263-af19-0686501db510","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_kisvallalkozok_adokedvezmeny_adozona","timestamp":"2020. április. 16. 13:53","title":"Figyelniük kell a kisvállalkozóknak, nehogy vissza kelljen fizetniük az adókedvezményüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1998 óta figyelt, 2,5 kilométer átmérőjű kisbolygó április 29-én halad el mellettünk.","shortLead":"Az 1998 óta figyelt, 2,5 kilométer átmérőjű kisbolygó április 29-én halad el mellettünk.","id":"20200417_aszteroida_52768_1998_or2_nasa_kisbolygo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9740ec70-6342-4bd5-b520-5eb4dbf3aaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_aszteroida_52768_1998_or2_nasa_kisbolygo","timestamp":"2020. április. 17. 17:03","title":"Elég nagy aszteroida tart a Föld felé, de a tudósok szerint nincs ok a pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a2f2c-9d22-4b25-8922-be9a7044d41e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelenleg 2097 szabad lélegeztetőgép van a kórházakban.","shortLead":"Jelenleg 2097 szabad lélegeztetőgép van a kórházakban.","id":"20200416_Minden_tizedik_magyar_koronavirusos_beteg_az_egeszsegugyben_dolgozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a2f2c-9d22-4b25-8922-be9a7044d41e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711e920a-0623-481a-b56c-f2769d5c6f2e","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Minden_tizedik_magyar_koronavirusos_beteg_az_egeszsegugyben_dolgozik","timestamp":"2020. április. 16. 16:05","title":"Minden tizedik magyar koronavírusos beteg egészségügyi dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]