[{"available":true,"c_guid":"7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","shortLead":"Összesen nagyjából 9 milliárd forintért újul meg a Nyugati pályaudvar tetőszerkezete.","id":"20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fedb664-205c-4a45-af4f-4e72ee207750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f6cb13-1260-4e89-8354-05c90f906150","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_nyugati_palyaudvar_felujitas_rekonstrukcio_tetoszerkezet","timestamp":"2020. május. 05. 11:45","title":"Kezdődik a felújítás, hét hónapra lezárják a Nyugati egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e67ade-e6b3-4f5b-b3c3-cef7efdb8127","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos kompakt élményautóért több pénzt kérnek el, mint az eggyel nagyobb M4-esért. ","shortLead":"A szupersportos kompakt élményautóért több pénzt kérnek el, mint az eggyel nagyobb M4-esért. ","id":"20200506_vezetesi_elmeny_kimaxolva_magyarorszagon_a_bmw_m2_cs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98e67ade-e6b3-4f5b-b3c3-cef7efdb8127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb6f1fd-277d-487c-beca-2b9e8046fd21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200506_vezetesi_elmeny_kimaxolva_magyarorszagon_a_bmw_m2_cs","timestamp":"2020. május. 06. 07:59","title":"Vezetési élmény kimaxolva: Magyarországon a BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül írásban kell jelenteni, és a halottvizsgálati bizonyítványon kívül más dokumentumokat is be kell szerezni.","shortLead":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül...","id":"20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e470f21-62ba-45ab-8a16-4b4b364fd501","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","timestamp":"2020. május. 07. 09:39","title":"Törvényellenes, ha a biztosító 8 napos határidővel kéri a halálról szóló papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","shortLead":"A veszélyhelyzet idején legfeljebb csak azért dolgoznak a munkában maradt taxisok, hogy csökkentsék a veszteségüket.","id":"20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c551e9-777b-44a8-9fb3-c2bc9711ad6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_taxi_auto_budapest_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 06:16","title":"Közel ötezer taxi tűnt el Budapest utcáiról a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"HVG Könyvek","category":"itthon","description":"Újabb részleteket közölt a Semmelweis Egyetem arról, hogyan zajlik az átfogó szűrővizsgálat.","shortLead":"Újabb részleteket közölt a Semmelweis Egyetem arról, hogyan zajlik az átfogó szűrővizsgálat.","id":"20200505_koronavirus_szures_fertozes_semmelweis_egyetem_pcr_teszt_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639092b2-600e-4d29-b77b-c112bbe352fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_szures_fertozes_semmelweis_egyetem_pcr_teszt_ksh","timestamp":"2020. május. 05. 12:34","title":"Országos szűrővizsgálat: két napon belül értesítik a koronavírus-fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing igazi, tőrőlmetszett keserédes popdal. ","shortLead":"8 év után jelentkezik új szerzeménnyel az egy ideje ismét Írországban élő dalszerző-gitáros-énekes. A Best Damn Thing...","id":"20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ef513e-3c05-4d98-bbf5-9806d7e0e0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e3ac98-3359-4d7c-bd64-fb3eb27786eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200506_Premier_Tobb_orszagban_keszult_Jamie_Winchester_uj_szama_Best_Damn_Thing","timestamp":"2020. május. 06. 18:01","title":"Premier: Több országban készült Jamie Winchester új száma és klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé teszi online szótárait a Maxim Könyvkiadó.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé...","id":"20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d500885a-85c2-4a91-98c2-e86f4c056449","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. május. 05. 12:03","title":"6 nyelv oda-vissza szótárához férhet hozzá ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt kiürült utcákon semmi sem akadályozta a haladásukat.","id":"20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37478c23-6281-4125-ad60-09694dd6a7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277395fa-575f-4469-9f29-805ef00e1eb5","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Oriasi_birkanyaj_rohant_vegig_egy_torok_varoson","timestamp":"2020. május. 06. 09:23","title":"Óriási birkanyáj rohant végig egy török városon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]