Hamis aláírásgyűjtések miatt tett feljelentést tavaly Tótkomlós azóta megválasztott ellenzéki polgármestere, Zsura Zoltán egy EFOP-programban támogatott pályázat miatt. A felzárkóztató pályázatot azóta többször is ellenőrizte a minisztérium: most eldőlt, hogy 500 millió forint támogatást vissza kell fizetni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának vizsgálata nem az aláírásokkal foglalkozott, ám több visszaélést is felderített: például nem ültettek facsemetéket ott, ahol azt a programban leírták, illetve a tavaly szeptember és november vége között tíz alkalommal tervezett egészségklubot egyszer sem tartották meg a nagybánhegyesi fürdőben – írta meg a magyarnarancs.hu. Ezt azzal próbálták megmagyarázni a projektért felelősök, hogy még nem sikerült a program megtartására kiírt közbeszerzést lebonyolítani. Az Emmi nem fogadta el a kifogásokat. Az ugyanebben a pályázatban a hamis aláírások miatt indult nyomozás még folyamatban van.

A programot a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és önkormányzatok bonyolították, most különböző mértékben nekik kellene visszafizetniük a pénzt, ha esetleges jogorvoslati kérelmüket nem fogadják el.

© Marton Szilvia

A Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítványról a hvg.hu is többször írt, a mezőhegyesi földpályázatoktól kezdve számos felzárkóztató programban részt vettek, de más pályázatokban is szerepet vállaltak, például őshonos állatok parkjának kialakítására is sikerült néhány százmillió forintot uniós pályázaton elnyerniük. A sokáig egy kis mezőkovácsházi bódéban működő alapítvány azóta már elköltözött, elnököt is cserélt, de a pályázatokon rendületlenül jól szerepeltek, most a magyarnarancs.hu információi szerint ennek a szervezetnek kell a pályázati pénz nagy részét visszafizetni. A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítványt a megyei közgyűlés alapította, elnöke ma is a közgyűlés képviselője. A hvg.hu korábban arról írt, hogy bár Simonka György ellen indult egy tiltakozásféle a kormánypárt helyi hívei között, de a megyei közgyűlésbe még simán beszavaztak a bűnvádi eljárás alatt álló politikust támogatók közül többeket.

Simonka György © Reviczky Zsolt

Két tűz között

Tótkomlós tavaly októberben megválasztott, ellenzéki polgármestere sajátos helyzetbe került az Emmi vizsgálata során. Az ellenőrzések nagy részét még az önkormányzati választások előtt tartották, de a legutolsót már egy hónappal ezt követően, így a vizsgálati dokumentumokat Zsura Zoltánnak is láttamoznia kellett. Kerestük a tótkomlósi polgármestert, de a hvg.hu kérdéseire nem kívánt válaszolni.

Nem könnyű az új polgármester dolga, hiszen most arra is tekintettel kellene lennie, hogy a város stabilitását megőrizze. Ráadásul nem ez az egyetlen problémás pályázat: nemrég számoltunk be a magyarnarancs.hu cikke nyomán, hogy egy másik EFOP-pályázat esetében is azt gyanítják, hogy szabálytalanságok történtek. Ha nem enged a hatóság, akkor 70 millió forint körüli összeget kell visszafizetnie a városnak az előző pályázat miatti, a Magyar Narancs információi szerint 100 milliós büntetés mellett.

Mohó elődök miatt is bizonytalan a projekt

Tótkomlóson közben folyamatban van egy ötmilliárd forintos, szintén részben uniós forrásból elindított projekt. Itt egy magáncéggel közös projektcéget alapított az előző városvezetés. A tervek szerint termálrendszert építenének, ezzel látnának el nyolcszáz lakást és az intézményeket fűtéssel, de egy üvegház megépítését is tervezik. Ennek a lezárásáig még van idő, de nagyon úgy fest, hogy nem fog zökkenőmentesen menni: Zsura Zoltánnak az előző években megkötött "üzletekért" is tartania kell a hátát, akár több ügy is előbújhat. A termálprojekt is napirendre kerülhet.

A projekttel van egy másik gond is. Párhuzamosan több energetikai pályázaton is befutó volt a kisváros, így több a hő, mint a fogyasztó, kétséges, hogy teljesíthetők a milliárdos pályázatban vállaltak. Egyelőre maradt idő, de csak nagy kreativitással lehet hőpiacot találni a Viharsarokban. Tavaly márciusban foglalkozott a hvg.hu a tótkomlósi projekttel, bár akkor még el sem indult a beruházás, arra voltunk kíváncsiak, hogy a hétezer lakosú, jellemzően magánházas kisvárosban mennyire lehet kapós a termálfűtés. Akkor a helyiek úgy tudták, majd ingyen köthetnek az elkészült vezetékre, de azóta kiderült, hogy erre senki nem vállalt garanciát. Így már kevésbé lelkesek a lakosok, kérdés, hogy a nyolcszáz tervezett rákötésből mennyi valósul meg, ha százezreket kell majd fizetni háztartásonként.

A tervek szerint a termálvízzel nemcsak a lakosok, de az intézmények energiáját is biztosították volna, és egy 14 hektáros üvegházat is építenének. Most úgy néz ki, hogy jó, ha az üvegházból lesz valami, viszont akkor a pályázatban vállaltak majd fele ködbe vész.

© hvg.hu

Az intézmények fűtése azért eshet ki a tervezett fogyasztói körből, mert Tótkomlós egymást követő három évben négy energetikai pályázatot is elnyert, ebből hárommal egy-egy önkormányzati, illetve állami oktatási intézmény energetikai felújítását hozhatják tető alá, de a termálprojekt is pont ezeket írta be a pályázatába. Az intézmények így a termálrendszerre nem csatlakozhatnak, mert azokban is uniós forrásokból folyik egy energetikai felújítás, amelyhez öt évig nem nyúlhatnak hozzá. A négy energetikai pályázat sorában a harmadik volt a nagy termálprojekt, tehát Tótkomlós előző vezetése még akkor is adott be egy intézményi korszerűsítési beruházást, amikor már tudták, hogy a termálfűtést oda is be kellene vezetni. Az önkormányzat és egy magáncég közös projektcéggel vágott bele a projektbe, Tótkomlós 100 ezer forintért jutott 25 százalékos üzletrészhez, ami akkor kedvezőnek látszott.

Úgy tudjuk, hogy a magáncég kivásárolná az önkormányzati részt, de ebben nincs előrelépés. Egyelőre úgy néz ki, hogy a balhét is együtt fogják elvinni, ha úgy alakul, de a projekt megvalósítására, a járványügyi meghosszabbítással együtt, még van idő, hogy kibogozzák a szálakat.