Nem törte meg a kormánypárt Simonka György iránti bizalmát a képviselő ellen indult büntető eljárás, legalábbis egyelőre nem látni ennek jelét. A vádirat szerint bűnszervezetként működő hálózat egyre sötétebb képet fest, a bűnszervezet irányításával megvádolt Simonka György mellett a felesége és az unokahúga is vádlott lett a másfél milliárdos költségvetési csalás, okirat hamisítás, vesztegetés miatt indított eljárásban, de képbe került a képviselő 77 éves édesanyja is. Simonka folyamatosan hangoztatja ártatlanságát.

A 24.hu péntekre kiderítette, további fideszes politikusok, Kerényi János dél-alföldi regionális pártigazgató és Varga Gábor képviselő rokonát is a vádlottak padjára ültették a több mint 30 emberrel együtt, akik kiléte többségében egyelőre nem ismert.

Az ügyészség csak a képviselőhöz köthető agrárcégeknél vizsgálódott, azonban rokonain, ismerősein keresztül alapítvány illetve más cég is köthető hozzá, melyekkel kapcsolatban a hvg.hu is feltárt gyanús ügyeket. A leglátványosabb - pontosabban legkevésbé látványos -, ami Pusztaottlakán, Simonka "falujában" történt: hiába áramlott több milliárd forint a 400 fős faluba az elmúlt 12 évben, abból szinte semmilyen fejlesztés nem valósult meg, a pénz egy jól körülhatárolható csoporthoz került.

A mintafalu

Bennünket nem érintenek a százmilliók, meg a milliárdok, amiről annyit írnak az újságok, az sem készül el, amit használni szeretnénk

– mondja egy pusztaottlakai asszony, majd átadja a szót a mellette álló férfinak, aki arra panaszkodik, elzavarnák a hivatali dolgozók, ha szombaton kipakolná a hagymát meg a krumplit és elkezdné árulni. Pedig, mint mutatják is, 75 millió forintot nyert az önkormányzat termelői piac kialakítására még tavalyelőtt, de annyi történt, hogy a bolt homlokzatára felfestették az elnevezést.

Erről az épületről 2016-ban egy testületi ülésen döntöttek, ez derült ki egy interneten talált jegyzőkönyvből. Arról szavaztak, hogy a Mentor Menedzsment Kft. tulajdonában levő ingatlanon, a Szilvivien Bt. tervezésében valósulhat meg a piactér, mert

az a lakosok érdekében áll.

A Mentor egyik tulajdonosa Tóth Renáta, Simonka György vádlottá vált unokahúga, a másik pedig Baráth Richárd, aki a másik győztes cégben is érdekelt volt. Ha megválasztják, október 14-től önkormányzati képviselő is lesz, ahogy egy másik Simonka-közeli vállalkozás, az A-A Partner Kft. tulajdonosa, Mazula Zsolt is.

A faluban az éveken keresztül Simonkával együtt dolgozó, jelenlegi polgármester Árgyalán Elvirának nincs kihívója, a képviselőtestületbe viszont két független képviselő is beülne, hogy végre rálásson arra, mi is történik a településen. Most ugyanis csak a jegyzőkönyvet olvashatják: a teljes testület fideszes.

Szabó Miklósné © hvg.hu

Beszéltünk az egyik független jelölttel, Szabó Miklósnéval (a korábbi polgármester feleségével), aki az esélytelenek nyugalmával készül, elmondása szerint Baráthék már szervezik a választási hét előtt a bulit a falunak.

Majd tudni fogják, hova kell szavazni

– mondja Szabóné, aki szerint a falvakban nagyon magukra hagyták azokat, akik felvennék a kesztyűt a kormánypártiakkal szemben. A buszmegállóban beszélgettünk egy nyugdíjas férfivel is, akinek - mint kiderült - a fia is vádlott a Simonka ügyben, de ő maga is kiszolgálta a bulikon a képviselő csapatát.

Teljesen meghülyítette a fiatalokat

- mondta, de nem részletezte, fia a vád szerint mit csinált. Beszélgetés közben megszólította egy falubeli: kapacitálta, hogy menjen a temetőbe szemetet szedni, majd öltözzön át, és menjen vissza virágokat ültetni, a temető másik végébe. Értetlenséget látva arcunkon a férfi elárulta,

volt már ilyen, kell a pályázatokhoz a fotó.

Itt feltételezésünk szerint valamilyen uniós pályázat teljesítésének bizonyítékaira gondolt. Pusztaottlakára, illetve Dél-Békésbe - egy kis fideszes belháború után - összesen durván 40 milliárd forint uniós pénz érkezett, ám máshol is csak a beruházások egy része valósult meg.

Simonka közben nagyon aktív volt: békési településekre rátukmálta a Projektfelügyelet Kft.-t, hogy dolgozzák ki az uniós pénzből megvalósítható projekteket, a Pusztaottlakán alapított Jövő Építő TDM pedig azzal házalt az önkormányzatoknál, hogy fizessék be az idegenforgalmi adójuk 41 százalékát, és egyezkedett velük a turisztikai pályázatokról. Simonka a közfoglalkoztatási programra is rátelepedett: 2015-ben pilot programot indított, hogy a települések közösen szerezzék be az alapanyagokat, közösen értékesítsenek, a működtetést végül persze megint csak a haveri kör cégei bonyolították, állami pénzen. Ráadásul, a különböző célokra szövetségeket, nonprofit szervezeteket alapítottak, ahova a tagtelepülések tagdíjat fizettek.

Simonka haveri köre újra a rajtnál

A pályázati pénzek elosztása a megyei közgyűlést is érinti: a horribilis összeg elköltéséhez ugyanis terveket kellett készíteni, amelyre előbb a fejlesztési bizottságnak, majd magának a közgyűlésnek kell rábólintania, vagyis végső soron ők segítették hozzá Simonkát ahhoz, hogy tízmilliárdok folyjanak a választókerületébe. A kulcsemberek jelenleg is előkelő helyen állnak a Fidesz megyei listáján, illetve a települések kormánypárti támogatottjai között.

A megyei közgyűlés jelenlegi elnökét, Zalai Mihályt tette listája első helyére a kormánypárt, őt csak Simonka hűbéreseként emlegetik Békésben, mivel a parlamenti képviselő vaskos támogatásával került már 2014-ben is az elnöki posztra. A pályázatokról döntő fejlesztési bizottság elnöke, Ruck Márton ugyan sehol nem szerepel a választási honlapon, de a bizottság alelnöke, Szegedi Balázs igen. Sokáig Simonka személyi titkára volt, most a lista második helyén van. Újonc lehet a közgyűlésben a szintén befutó helyet kapó Puju János, Simonka egykori munkatársa. Az egész listát átnézve elmondható, a 20 jelölt nagyjából fele dolgozott Simonka környezetében.

A Simonka választókerületéhez tartozó orosházi és mezőkovácsházi járás településeinél is megnéztük, vajon milyen pozícióban tűnnének fel a poltikussal kapcsolatban állók. Medgyesegyházán az eddigi polgármester helyett a pályázatoknál kulcsszerepet játszó Kraller József képviselő indul. Nagy csavart tett az erőtérben a nyárig Simonka jobbkezének számító, majd a szennyes kiteregetésével "kecsegtető" pályázatíró szakember, aki a szintén Simonka bázisaként számon tartott Medgyesbodzáson indul képviselőként, és aktívan kampányol Mezőkovácsházán a Simonka által kiválasztott polgármester-jelölt ellenfelének. Az még most sem látszik pontosan, hogy Galló valóban összeveszett-e Simonkával, vagy csak menti, ami menthető.

Orosháza polgármesterénél, az újrainduló Dávid Zoltánnál egyértelműbben fedezhető fel az előre menekülés: ott már hónapokkal ezelőtt igyekeztek megszabadulni azoktól az emberektől és szerződésektől, amelyeket Simonka "hozott" nekik. Dávid korábban a politikus nagy tisztelői közé tartozott, most sem szól rá egy rossz szót sem.

A hálózat része volt Mezőhegyes is, amely Lázár János 2018. novemberi megjelenése után már nem volt szabad préda. Ott most Lázár embere (Papp István Tibor, a Ménesbirtok vezetője) küzd Simonka barátjával (Rajos István alpolgármesterrel), a jelenlegi polgármester, a Simonkával állítólag nem jó kapcsolatot ápoló Mitykó Zsolt szerdán lépett vissza, hogy majd Papp alpolgármestere legyen. Nyilván az sem véletlen, egy volt önkormányzati alkalmazott pont most tálalt ki a Facebookon arról, milyen hibás tartalmak miatt úsztak el a projektek (ezek egy része nyomon követhető az általunk talált testületi ülési jegyzőkönyvekben is), amelyekért alpolgármesterként Rajos is felelt.

Szemmel láthatóan tehát megyeszerte sokan készülnek a Simonka utáni életre, ki így, ki úgy. A politikushoz köthető emberek hatalmon tartása, illetve az újak odasegítése miatt úgy tűnhet, biztosabbnak érzehetik a Fideszben, ha az ügyeket ismerők kezében marad vagy oda kerül az irányítás. Arról, hogy a Fidesz hagyja-e posztján Simonkát egészen 2022-ig, vagy kizárják a pártból, nagyon eltérő véleményeket hallottunk kormánypárti körökből is. A megvádolt képviselőhöz kapcsolódó céghálót átnézve úgy tűnik, hogy nem egy fideszesnek okozhatna kellemetlen perceket a politikus.