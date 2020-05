Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","shortLead":"A katasztrófavédelemhez, a rendőrséghez és a vízügyhöz kerül a legkevesebb.","id":"20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069a9569-a773-4824-a52f-62b79ce92b33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_gazdasagvedelmi_alap_koronavirus_jarvany_atcsoportositas","timestamp":"2020. május. 29. 11:55","title":"Űrtevékenység és a nyugat-balkáni beruházások támogatására is bőséggel jut a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás. Az EasyJet, a British Airways, a Virgin Atlantic és a Ryanair is lépéskényszerben van.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság 2023-ig érezteti a hatását a cégeknél, a bércsökkentés már nem elegendő megoldás...","id":"20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b1e8d2f-d7a9-4395-a435-b68fd3bac119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5205133-8935-4979-97b6-7bd704b8fb59","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_Tobb_mint_huszezer_munkahely_szunhet_meg_a_legitarsasagoknal","timestamp":"2020. május. 28. 14:10","title":"Több mint húszezer munkahely szűnhet meg a légitársaságoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a294944-44c5-4cd7-b512-942bef92bd78","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy évvel ezelőtt történt a dunai hajózás egyik legnagyobb katasztrófája, a Hableány balesete óta azonban semmilyen változás nem történt a hajózási szabályozásban. Pedig a hvg.hu információi szerint a szakmai szervezetek javaslatai már tavaly szeptember óta a kormány asztalán hevernek. A hozzátartozók frusztrációját csak növeli, hogy sem a büntetőeljárásban, sem a kártérítési perekben nem történt előrelépés, a Viking kapitánya pedig még mindig bűnügyi őrizetben várja a koronavírus miatt elhalasztott tárgyalás kezdetét. ","shortLead":"Egy évvel ezelőtt történt a dunai hajózás egyik legnagyobb katasztrófája, a Hableány balesete óta azonban semmilyen...","id":"20200529_Hableany_evfordulo_Duna_hajozas_szabalyozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a294944-44c5-4cd7-b512-942bef92bd78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287ab6ca-e4a8-4ea5-83cf-f1860d9b907a","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Hableany_evfordulo_Duna_hajozas_szabalyozas","timestamp":"2020. május. 29. 06:30","title":"A Hableány tragédiája sem volt elég ahhoz, hogy bármi változzon a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d347a8ff-0809-4fac-82b8-054ccbec1cea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami természetesen mi más lehetne, mint egy SUV.","shortLead":"Ami természetesen mi más lehetne, mint egy SUV.","id":"20200527_bemutato_uj_Volkswagen_Nivus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d347a8ff-0809-4fac-82b8-054ccbec1cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec90119-8f78-4718-9faf-47d96ab19d5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_bemutato_uj_Volkswagen_Nivus","timestamp":"2020. május. 27. 16:18","title":"Csütörtökön mutatják be az új Volkswagen Nivust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ebc600-6bf8-42e7-87f3-9007481fa1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb alkalmazással rukkolt ki a Facebook kísérleti részlege. Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhető CatchUp mindenféle regisztráció nélkül használható lesz, ingyenes online hanghívásokat kínál.","shortLead":"Újabb alkalmazással rukkolt ki a Facebook kísérleti részlege. Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhető...","id":"20200528_facebook_catchup_telefonhivas_hanghivas_app_csoportos_hivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ebc600-6bf8-42e7-87f3-9007481fa1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354b1018-bddf-45a3-af5a-3c0afbe7d6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_facebook_catchup_telefonhivas_hanghivas_app_csoportos_hivas","timestamp":"2020. május. 28. 13:05","title":"Ingyenes telefonálással erősít a Facebook, regisztrálni sem kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy presztízsű X5-ösnél. ","shortLead":"A vadonatúj Explorer kicsit nagyobb és kicsit erősebb prémium kategóriás német riválisánál, a mifelénk igen nagy...","id":"20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6efda27-70f3-48cd-95c5-0a076dc2e75d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6b88fa-674a-4fcb-a862-df5d93d6b41a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_a_bmw_x5nel_dragabban_nyit_magyarorszagon_a_ford_nagy_hibrid_divatterepjaroja_suv","timestamp":"2020. május. 28. 06:41","title":"A BMW X5-nél drágábban nyit Magyarországon a Ford nagy hibrid divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","shortLead":"A Balatoni Limnológiai Intézet tudományos munkatársa szerint csekély mennyiségben vannak jelen.","id":"20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=702ef774-b216-4aad-8b39-a7427025110d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a736e2-9b19-4be5-a442-931c8530fa74","keywords":null,"link":"/zhvg/20200528_balaton_limnologiai_intezet_vizminta_gyogyszermaradvany","timestamp":"2020. május. 28. 19:53","title":"Nincs kockázatuk a Balatonban kimutatott gyógyszerhatóanyag-maradványoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olcsóbb és a kifejezetten drága autók esetében egyértelműen látszik, hogy nem várnának a vásárlással, a halasztások inkább a közepes árkategóriában lehetnek. ","shortLead":"Az olcsóbb és a kifejezetten drága autók esetében egyértelműen látszik, hogy nem várnának a vásárlással, a halasztások...","id":"20200528_Aki_eddig_kivart_heteken_belul_megjelenhet_a_hasznaltautopiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a520ca0-31b3-41dd-a8e9-252d9d342b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574553e6-a01f-41f8-8348-4888eacbae90","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_Aki_eddig_kivart_heteken_belul_megjelenhet_a_hasznaltautopiacon","timestamp":"2020. május. 28. 15:16","title":"A vevők, akik eddig kivártak, heteken belül megjelenhetnek a használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]