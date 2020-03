Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f54a3ab0-e8b3-44b7-9232-380466eb8abd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Remek kémsorozattal rukkoltak elő a régiónkból. A politikai-társadalmi-titkosszolgálati krimik kedvelőinek kihagyhatatlan.","shortLead":"Remek kémsorozattal rukkoltak elő a régiónkból. A politikai-társadalmi-titkosszolgálati krimik kedvelőinek...","id":"202009_televizio__szurke_zona_eszmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f54a3ab0-e8b3-44b7-9232-380466eb8abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc79b08-c097-4c81-87e7-8c7e65be6ba6","keywords":null,"link":"/360/202009_televizio__szurke_zona_eszmelet","timestamp":"2020. március. 01. 08:30","title":"Az utolsó kockáig ki van találva az új cseh sorozat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros lakóit a koronavírusról. Niedermüller Péter szerint a tisztiorvossal megbeszélt találkozót végül felsőbb utasításra lemondták. Az operatív törzs úgy reagált: köszönnek minden önkormányzati segítséget a tájékoztatásban, de a védekezés továbbra is kormányzati feladat. \r

\r

","shortLead":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros...","id":"20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03759203-a9b6-4899-9eae-4699d34f7adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","timestamp":"2020. február. 29. 21:14","title":"Niedermüller Péter tájékoztatott volna a vírusról, nem tehette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","shortLead":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","id":"20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0458091c-14cf-4507-adfc-c91c2dd93b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","timestamp":"2020. március. 01. 08:57","title":"A koronavírus-járványnak van egy pozitív következménye is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","shortLead":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","id":"20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34cf341-0a5e-41fa-b0b8-2733c18be1be","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","timestamp":"2020. március. 01. 10:23","title":"Törölték az American Airlines járatát, mert a legénység nem volt hajlandó Milánóba repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja a házakat. ","shortLead":"Óriási hóvihar sújtott le a New York állambeli Hamburgban, amelynek következtében mesebeli, vastag jégpáncél borítja...","id":"20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=003aed79-44d7-4db1-a5d4-86ba32b0f17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886e0a7e-5b2c-45ea-a71b-4e3a98d8acd0","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Vastag_jegpancel_boritja_a_hazakat_Hamburgban","timestamp":"2020. február. 29. 18:04","title":"Lélegzetállító fotók az időjárás miatt jégpalotává változott házakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Utoljára január 23-án fordult elő, hogy 300 alatt volt az új megbetegedések száma.","shortLead":"Utoljára január 23-án fordult elő, hogy 300 alatt volt az új megbetegedések száma.","id":"20200302_Koronavirus_Nagyban_merseklodott_az_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b75d25-bd68-41a1-b78a-3aad1a9f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9f79a8-8eaf-4e21-bb69-4111be381e4d","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_Nagyban_merseklodott_az_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. március. 02. 05:47","title":"Koronavírus: Nagyban mérséklődőtt az napi új fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horthy miatt vonultak Budapesten, ellentüntetőkkel, egymásra indult egy időközin az MSZP és a Momentum, 10 ezer illegális bevándorló jelent meg Görögországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Horthy miatt vonultak Budapesten, ellentüntetőkkel, egymásra indult egy időközin az MSZP és a Momentum, 10 ezer...","id":"20200302_Radar360_Stadion_nelkul_is_30_milliard_lesz_az_atletikai_vb_lassult_a_koronavirus_terjedese_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cd7f0b-2bab-4a92-be50-162a06a08ae8","keywords":null,"link":"/360/20200302_Radar360_Stadion_nelkul_is_30_milliard_lesz_az_atletikai_vb_lassult_a_koronavirus_terjedese_Kinaban","timestamp":"2020. március. 02. 08:00","title":"Radar360: 30 milliárdba kerülhet az atlétikai vb, lassult a koronavírus terjedése Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egész életen át tartó védettséget ad a diftéria és a tetanusz ellen a gyermekkori teljes alapimmunizálás, ami azt jelenti, hogy a felnőtteknek nincs szükségük emlékeztető oltásokra – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Egész életen át tartó védettséget ad a diftéria és a tetanusz ellen a gyermekkori teljes alapimmunizálás, ami azt...","id":"20200301_difteria_tetanusz_vedooltas_hatasa_immunizalas_ujraoltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f6b7dd9-2a2c-4ed2-9f38-2626e221fd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa0bd1c-2882-4e23-a370-cd1cecafd0f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_difteria_tetanusz_vedooltas_hatasa_immunizalas_ujraoltas","timestamp":"2020. március. 01. 08:03","title":"Fény derült egy tévhitre a tetanusz elleni védőoltásról: nem kell mindig újra beadatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]