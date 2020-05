Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint az FPÖ volt elnökét lépre csaló nő egy magyar gyökerekkel rendelkező rigai nő.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint az FPÖ volt elnökét lépre csaló nő egy magyar gyökerekkel rendelkező rigai nő.","id":"20200528_Magyar_szal_is_felmerult_a_Strachebotranyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7327f65c-bdf3-4f5f-bcbc-d8605b42e42a","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_Magyar_szal_is_felmerult_a_Strachebotranyban","timestamp":"2020. május. 28. 11:35","title":"Magyar származású nő csalhatta lépre Ibizán Strachét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarabb lehet oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák – véli ifjabb Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke.","shortLead":"Hamarabb lehet oltás az új betegségek ellen, ha beválnak a génszerkesztéssel alkotott vakcinák – véli ifjabb Duda Ernő...","id":"20200527_koronavirus_genetika_duda_erno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1468b09b-bb56-4227-aaec-0bd370456472","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_koronavirus_genetika_duda_erno","timestamp":"2020. május. 27. 19:41","title":"\"Erős a gyanú, hogy lehet genetikai háttér\" – Duda Ernő a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","shortLead":"Csak az előleget vették fel, aztán eltűntek.","id":"20200529_internetes_csalok_ozgida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44be5a32-6ea2-406b-bed6-2ddc9d4c1151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f329758-f999-4d4b-b1c3-41c6ced206f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_internetes_csalok_ozgida","timestamp":"2020. május. 29. 08:47","title":"Őzgidát tartottak az internetes csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. 