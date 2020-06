Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51600086-153f-49fd-b940-da014a0b4f4e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A kapitalizmus sok mindenre képes, de arról még nem lehet szó, hogy Trabant-ország autópályáin annyival lehessen menni, mint a nyugatiakon.","shortLead":"A kapitalizmus sok mindenre képes, de arról még nem lehet szó, hogy Trabant-ország autópályáin annyival lehessen menni...","id":"20200530__marka_Marx_autopalya_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_30","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51600086-153f-49fd-b940-da014a0b4f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79fa848e-f94a-45b2-9482-43517f8e5a14","keywords":null,"link":"/360/20200530__marka_Marx_autopalya_Eljott_a_paradicsom_1990_majus_30","timestamp":"2020. május. 30. 17:00","title":"Marxnak annyi, az NSZK-márkát várja az állampárti pince – \"Eljött a paradicsom\", 1990. május 30.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap van a mélypont.","shortLead":"Vasárnap van a mélypont.","id":"20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5d6c3-26c1-4f88-8d99-7455f1695381","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","timestamp":"2020. május. 31. 07:49","title":"13 foknál többre ne számítson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Éles szemmel kivehető.","shortLead":"Éles szemmel kivehető.","id":"20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3099e5ca-e18f-4784-8aa1-3c566445c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f419a5c0-b3ec-43b6-9c0a-cb383443b632","keywords":null,"link":"/tudomany/20200531_Salgotarjanban_is_lefotoztak_a_Crew_Dragon_urhajot","timestamp":"2020. május. 31. 09:48","title":"Salgótarjánból is lefotózták a Crew Dragon űrhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négyen vannak kórházban.","shortLead":"Négyen vannak kórházban.","id":"20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=511a5e51-2516-447d-9921-6381c1de33b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c038939-a6c8-4acd-93f6-4ba3846278d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_576_egeszsegugyi_dolgozo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. május. 31. 20:32","title":"576 egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Forbes magazin szerint mégsem ér annyit a celeb kozmetikai cége, mint amennyit a családja korábban állított. ","shortLead":"A Forbes magazin szerint mégsem ér annyit a celeb kozmetikai cége, mint amennyit a családja korábban állított. ","id":"20200530_Kylie_Jennert_kihuztak_a_dollarmilliardosok_Forbeslistajarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64362d5b-05a7-47c5-aa8d-1c729bce8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e59f68f-2c50-40d0-b658-f025c88ca3e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Kylie_Jennert_kihuztak_a_dollarmilliardosok_Forbeslistajarol","timestamp":"2020. május. 30. 09:53","title":"Kylie Jennert kihúzták a dollármilliárdosok Forbes-listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik a munkanélküliség.","shortLead":"Úgy mentene munkahelyeket a kormány, hogy nem készül a válság elhúzódására, pedig lehet, hogy csak 2022-ben tetőzik...","id":"202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5aab3b1-b52c-40fb-be6d-d21527e5cb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da52e2c2-bffb-42b8-b6d2-80603a396699","keywords":null,"link":"/360/202022__munkanelkuliseg__berlok_harca__elokelo_idegen__teraszos_elrendezes","timestamp":"2020. június. 01. 08:15","title":"„Ez már élet-halál harc, ha senki sem segít, végünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200531_Elarasztottak_Orban_megemlekezos_posztjat_a_szuletesnapi_jokivansagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f18c46-027c-4dd7-9b57-ec4a49003063","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Elarasztottak_Orban_megemlekezos_posztjat_a_szuletesnapi_jokivansagok","timestamp":"2020. május. 31. 14:37","title":"Elárasztották Orbán megemlékezős posztját a születésnapi jókívánságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nehezen viseli az érintés hiányát, de már korábban is csak kézfertőtlenítés után fogott kezet.","shortLead":"A színész nehezen viseli az érintés hiányát, de már korábban is csak kézfertőtlenítés után fogott kezet.","id":"20200531_Galvolgyi_Janos_Nincs_se_puszi_se_pacsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee7ebad-b132-41e9-812d-42a1632443b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab1bd3f-abc8-4aa2-84f9-d531a46655a8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Galvolgyi_Janos_Nincs_se_puszi_se_pacsi","timestamp":"2020. május. 31. 07:40","title":"Gálvölgyi János: Nincs se puszi, se pacsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]