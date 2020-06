Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva tartottak - közölte hétfőn a belga rendőrség.","shortLead":"Túszejtők elengedtek egy tizenhárom éves fiút Belgiumban, akit negyvenkét napja hurcoltak el otthonából és azóta fogva...","id":"20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66bb52c-a16e-4db1-bc14-930267007ab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa77dd2-ed0e-46e2-a021-564488c94fcd","keywords":null,"link":"/elet/20200601_42_napos_fogsag_utan_szabadult_ki_egy_belga_fiu","timestamp":"2020. június. 01. 21:25","title":"42 napos fogság után szabadult ki egy belga fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e a koronavírus-betegek kezelésére. A páciensek más összetételű hatóanyagot kapnak, nem azt, ami a patikákban megvásárolható tablettákban van.","shortLead":"Két londoni kórházban is tesztek kezdődnek annak kiderítésére, hogy az ibuprofén tartalmú szerek alkalmasak-e...","id":"20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7277361-a69f-4574-ac32-ed8d63af82cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_gyulladasgatlo_ibuprofen_koronavirus_kezelese_covid_19","timestamp":"2020. június. 03. 14:03","title":"Lehet, hogy az ibuprofén mégis segíthet leküzdeni a koronavírust, a tudósok már vizsgálódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak Nagy-Britaniából és Svédországból való visszatéréskor lesz kötelező felmutatni. Ellenkező esetben az érintettre kéthetes házi karantén vár - közölte Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter.","shortLead":"Június 15-től szabadon utazhatnak a cseh állampolgárok az összes európai országba. Negatív koronavírus tesztet csak...","id":"20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4060c0c-e2d5-410d-8b2a-86b9ed5ea556","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Hamarosan_szabadon_utazhatnak_Europaban_a_csehek","timestamp":"2020. június. 01. 21:49","title":"Hamarosan szabadon utazhatnak Európában a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem akar települni, és nem a felhasználók hibájából.","shortLead":"A May 2020 Update a Windows 10 idei egyik nagyon várt frissítőcsomagja. Amely azonban sok számítógépen egyáltalán nem...","id":"20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449c5131-88c4-46e1-a1a0-bc190848a13e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_windows_10_frissites_may_2020_update_nem_kompatibilis_hibauzenet","timestamp":"2020. június. 03. 11:40","title":"Windows 10-et használ? Így ellenőrizheti, önnél blokkolják-e az új nagy frissítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 18 éves férfi május 31-én éjszaka halálra szurkált egy nála idősebb embert, egy másikat az arcán sebesített meg.","shortLead":"A 18 éves férfi május 31-én éjszaka halálra szurkált egy nála idősebb embert, egy másikat az arcán sebesített meg.","id":"20200602_Letartoztattak_a_gyulai_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=514aa0e2-ad67-42fc-ab4b-544956fff38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e4f543-ebbc-495d-8edd-58f5d82398ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Letartoztattak_a_gyulai_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2020. június. 02. 18:26","title":"Letartóztatták a gyulai emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","shortLead":"Az ország keleti felében most keresnek annyit, mint Budapesten tíz éve. A KSH közölte az átlagos nettó béreket.","id":"20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981513aa-8db7-483e-8c5c-631674c2b1fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Szabolcsban_atlagosan_176_ezret_a_fovarosban_317_ezret_keresnek","timestamp":"2020. június. 03. 12:08","title":"Szabolcsban átlagosan 176 ezret, a fővárosban 317 ezret keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank elnöke levonta a válságkezelés tanulságait. ","id":"20200602_Matolcsy_Gyorgy_meg_nem_lat_rendszerszintu_valsagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060de725-718b-447e-870e-c3d679b60a41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Matolcsy_Gyorgy_meg_nem_lat_rendszerszintu_valsagot","timestamp":"2020. június. 02. 14:46","title":"Matolcsy György: Nem szabad uniós hitellel kezelni a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","shortLead":"A nemrégiben ugyancsak megújult Cadillac Escalade fő riválisa 27 centiméter híján 6 méter hosszú.","id":"20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cfab3d9-b5ab-41ab-ab20-8435bebfa2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6bc93-761d-45d6-8563-4205aca10fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_mar_kaphato_a_62_literes_v8assal_szerelt_uj_chevrolet_suburban_terepjaro","timestamp":"2020. június. 02. 17:48","title":"Már kapható a 6,2 literes V8-assal szerelt hatalmas új Chevrolet Suburban terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]