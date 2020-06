Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 120 ezer új fertőzöttet regisztráltak, a betegek közül 5 ezren vesztették életüket.","shortLead":"Egy nap alatt 120 ezer új fertőzöttet regisztráltak, a betegek közül 5 ezren vesztették életüket.","id":"20200610_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50621b51-ff92-4fa1-876b-c1b7b92be18b","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 10. 09:39","title":"7,2 millióan kapták már el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","shortLead":"Az Európai Unió szerint átláthatóbb küzdelemre van szükség az álhírek ellen, és nemcsak az oroszok vagy a kínaiak miatt.","id":"20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09ff12-fb80-4170-93b4-42c1fcc3625a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_facebook_google_twitter_alhirek_terjedese_fake_news","timestamp":"2020. június. 10. 16:03","title":"Bekeményítene az EU az álhírek ellen, a Facebooknak, a Google-nek és a Twitternek is jelentenie kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége jó, magyar dicsőség az e-szmog elleni harcban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Csak a bojkott marad annak, akinek nem tetszik a nemzeti konzultáció. Kásler meghátrált, a hazai fürdőhelyek minősége...","id":"20200609_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac2d546-75df-42e8-ba9e-7175a1787cd5","keywords":null,"link":"/360/20200609_Radar360","timestamp":"2020. június. 09. 08:00","title":"Radar360: Most sem lehet nemet mondani a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.","shortLead":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort...","id":"20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7af57c-74e7-44f3-837d-30d2912c260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","timestamp":"2020. június. 10. 09:03","title":"16 évig is jó lehet: állítólag kész az új aksi, amelyre még Elon Musk is felkapta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","shortLead":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","id":"20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef453e-0604-4054-b5ed-02e2f49af22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","timestamp":"2020. június. 10. 18:19","title":"Járványhelyzetben is napi 695 millió forintot költött sportra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben kivetített képernyőn válaszolt Jeannice Reding megyei bíró kérdéseire.\r

","shortLead":"A férfi, akit gyilkosság vádjával állítanak bíróság elé, egy különlegesen szigorú fegyházból a tárgyalóteremben...","id":"20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea21c544-2b13-4b7a-b413-505e053428b8","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_derek_chauvin_rendor_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 05:26","title":"Egymillió dollár fejében védekezhet szabadlábon a George Floyd halálát előidéző rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos Atomenergia Hivatalnak viszont mindössze 3 hónapja lesz, hogy átvizsgálja az erőmű terveit.","shortLead":"Egy rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy hamarabb elkezdődjenek a földmunkálatok a Paks II.-beruházásban. Az Országos...","id":"20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f05583-86f8-4d4c-8eda-e40611755fae","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Az_oroszok_jarhatnak_jol_a_kormany_Paks2es_dontesevel","timestamp":"2020. június. 09. 15:14","title":"Az oroszok járhatnak jól a kormány Paks II-es döntésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1978629b-75a3-460f-961c-3b9c9a62d3d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gúny tárgya lett a koronavírus ellene iráni csodafegyver bemutatása után, pedig nem egy nevetséges figura. Husszein Szalami keményvonalasnak számít a perzsa katonai vezetésben, karrierje felívelését Donald Trump egyik döntése hozta meg. ","shortLead":"Gúny tárgya lett a koronavírus ellene iráni csodafegyver bemutatása után, pedig nem egy nevetséges figura. Husszein...","id":"202023_hosszein_szalami_aperzsa_ostor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1978629b-75a3-460f-961c-3b9c9a62d3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aea9020-335f-457e-ada3-5a11cb507a00","keywords":null,"link":"/360/202023_hosszein_szalami_aperzsa_ostor","timestamp":"2020. június. 09. 12:00","title":"A perzsa ostor, aki a nagyotmondások mestere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]