Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d77a131a-8deb-49c6-8950-d6dd52495a1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oktatás maximum 10 fős csoportokban történhet majd egy tanár részvételével.","shortLead":"Az oktatás maximum 10 fős csoportokban történhet majd egy tanár részvételével.","id":"20200506_esztorszag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d77a131a-8deb-49c6-8950-d6dd52495a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0409d2b-e5c7-4b57-a04a-fc36bb087000","keywords":null,"link":"/vilag/20200506_esztorszag_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 05:00","title":"Május közepén újranyithatnak az iskolák Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis sokan vannak ma is Magyarországon, akik inkább a várakozást és a hosszas sorban állást választják a kattintás helyett. De valóban szükséges minden esetben a személyes jelenlét? Lássuk, melyek azok a mindennapos feladatok, amelyeket már könnyebben és nem utolsó sorban gyorsabban intézhetünk el az interneten.","shortLead":"Habár manapság már természetesnek tűnik, hogy elintézendő hivatalos és egyéb teendőinket online végezzük el, mégis...","id":"20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d9de3d3-ceec-497f-81f4-2355e82adc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c903bf-2285-4052-bcbe-c8585d04a825","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200427_Tippek_a_gyors_es_hatekony_online_ugyintezeshez_allianz","timestamp":"2020. május. 06. 11:30","title":"Házhoz jön a bevásárlás, a kultúra és a sport is - később is könnyebb, ha online intézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már 257 ezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma. Olvassa el itt a legfontosabb híreket a járványról percről percre.","shortLead":"Újabb tíz koronavírusos beteg halt meg Magyarországon, a fertőzöttek száma 46-tal emelkedett. Közben világszerte már...","id":"20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dab1fe-afd9-4f60-9992-2134d0a755e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_koronavirus_jarvany_fertozes_majus_6_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 06. 07:55","title":"Már 373 áldozata van a járványnak Magyarországon, 3,66 millió fertőzött világszerte – koronavírus-hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353ea4b-f333-407d-99d9-b70c97de08e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az alternatív világban mégsem olyan biztonságos az új hálózat-technológia.","shortLead":"Ebben az alternatív világban mégsem olyan biztonságos az új hálózat-technológia.","id":"20200505_5g_halozat_horrorfilm_zombik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0353ea4b-f333-407d-99d9-b70c97de08e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176e36a7-1bc8-433b-96e2-ebf775017715","keywords":null,"link":"/elet/20200505_5g_halozat_horrorfilm_zombik","timestamp":"2020. május. 05. 16:07","title":"ZS-kategóriás horror készült az 5G “hatásairól”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség.\r

","shortLead":"A férfival és társaival szemben jelentős kárt okozó csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást...","id":"20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=978e0fe3-f56c-4474-823f-48862b0a6df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50352ca3-6af5-4b73-984b-4c142bfdcbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_csalas_pinter_sandor_jobbkeze_ingatlan_adasvetel","timestamp":"2020. május. 05. 05:54","title":"Pintér Sándor jobbkezének adta ki magát egy cukrász, hogy átverjen egy házaspárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz Európa egyik legnagyobb légitársaságával a járvány után.","shortLead":"A vezérigazgató szerint azért még optimizmussal tekintenek a jövőbe, annak ellenére, hogy pontosan nem tudni, mi lesz...","id":"20200505_lufthansa_elbocsatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abadb1e2-bab7-4bfe-914e-0c2630ad32d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d38f65-5330-4334-a41c-f88c3d5e1250","keywords":null,"link":"/kkv/20200505_lufthansa_elbocsatasok","timestamp":"2020. május. 05. 12:58","title":"100 géppel csökkenti a flottát és 10 ezer ember elbocsátására készül a Lufthansa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában már csak 356 új fertőzöttet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában már csak 356 új fertőzöttet regisztráltak az országban.","id":"20200504_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_pandemia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cac828c-f973-44e4-bb65-63144d4a120e","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_spanyolorszag_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_pandemia","timestamp":"2020. május. 04. 15:47","title":"Spanyolországban újra 200 alatt maradt az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7312c66d-42c8-4b84-9168-dd1b065a234e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Patrick Coyne látványos videójában kékben úszó delfineket látni, a biolumineszcencia jelenségének köszönhetően.","shortLead":"Patrick Coyne látványos videójában kékben úszó delfineket látni, a biolumineszcencia jelenségének köszönhetően.","id":"20200504_biolumineszcencia_alga_kalifornia_delfin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7312c66d-42c8-4b84-9168-dd1b065a234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f0daaa-26c7-43eb-aae9-41302a75e02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_biolumineszcencia_alga_kalifornia_delfin","timestamp":"2020. május. 04. 19:03","title":"Különleges videó: kéken “világító” delfineket láttak Kalifornia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]