[{"available":true,"c_guid":"717e5db4-1e42-49f1-913c-e79ce198c4d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyetlen mondatot fűzött a témához.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyetlen mondatot fűzött a témához.","id":"20200608_egeszsegyugy_jutalom_kasler_miklos_gyogyszereszek_gyogytornaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=717e5db4-1e42-49f1-913c-e79ce198c4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84201864-ff22-4811-aa98-615d0cdb7db1","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_egeszsegyugy_jutalom_kasler_miklos_gyogyszereszek_gyogytornaszok","timestamp":"2020. június. 08. 19:51","title":"A kórházi gyógyszerészek és gyógytornászok mégis megkapják a bruttó félmilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, a kormányt sem kíméli, hogy drágulnak az élelmiszerek.","shortLead":"Úgy tűnik, a kormányt sem kíméli, hogy drágulnak az élelmiszerek.","id":"20200608_Iden_mar_30_millio_forintba_kerul_a_kormanynak_a_Gundelbufe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6112ef3f-cc91-4606-b7be-983bba2da56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf8fa0-2c95-443d-a2cb-fd769ed5acd8","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Iden_mar_30_millio_forintba_kerul_a_kormanynak_a_Gundelbufe","timestamp":"2020. június. 08. 16:31","title":"Idén már 30 millió forintba kerül a kormánynak a Gundel-büfé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","shortLead":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","id":"20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca773000-edc5-4c10-9da9-1221570d73e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","timestamp":"2020. június. 10. 15:38","title":"Az Origónak bocsánatot kell kérnie a civil tüntetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","shortLead":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","id":"20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f149987-0b00-4d6e-9652-a45c9f0acdd9","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","timestamp":"2020. június. 09. 05:59","title":"Betiltották a fojtófogást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","shortLead":"A rendőri intézkedés közben elhunyt férfit Houstonban búcsúztatják.","id":"20200609_george_floyd_temetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e0995-8a31-42b6-b5e0-f8ac0b8491d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe7c0f2-13a2-4acb-8adf-869c2b413825","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_george_floyd_temetese","timestamp":"2020. június. 09. 19:16","title":"Élőben közvetítik George Floyd temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","shortLead":"Ez a szám a 81 milliós ország lakosságának mintegy 19 százalékát teszi ki.","id":"20200609_iran_koronavirus_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7a84c-28e2-4020-9630-bc18e753a127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e86ae92-58de-424f-9840-ce596d4e18b3","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_iran_koronavirus_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 21:25","title":"Iránban akár 15 millió fertőzött is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Wizz Air a charleroi-i járatait is elindítja.","shortLead":"A Wizz Air a charleroi-i járatait is elindítja.","id":"20200609_A_Wizz_Air_ujrainditja_a_szantorini_es_a_menorcai_jaratait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcaf3792-804f-4b51-ab62-2f00cab24281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04553883-d09e-4dbe-83e8-ba2f710877d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_A_Wizz_Air_ujrainditja_a_szantorini_es_a_menorcai_jaratait","timestamp":"2020. június. 09. 19:52","title":"A Wizz Air újraindítja a szantorini és a menorcai járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","shortLead":"A zenekar nem pótolja az elmaradt fellépést.","id":"20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76c8278e-651d-4b43-abd4-13e9935a06ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"028d15b7-86bb-4f84-b65c-75106e6144e0","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Vegleg_lemondhatunk_a_System_of_a_Down_budapesti_koncertjerol","timestamp":"2020. június. 09. 08:41","title":"Végleg lemondhatunk a System of a Down idei budapesti koncertjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]