[{"available":true,"c_guid":"643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: térdeplés, bocsánatkérés, határnyitás, Trianon, ötvenes.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7371d-abfc-4650-9478-64b9d3ec0070","keywords":null,"link":"/360/20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. június. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a karanténból kiszabadulva görög isteneknek áldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","shortLead":"Ugyan a Nobu várhatóan nem jut a fánkozó sorsára, de azzal számolnak, hogy a forgalom még jó ideig nem tér vissza.","id":"20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851cfb-55c0-4cce-b23c-e397e784ae6d","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Vajna_Timea_etterme_is_kozel_havi_10_milliot_bukott_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 16:15","title":"Vajna Tímea étterme is közel havi 10 milliót bukott a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","shortLead":"A halálos áldozatok száma átlépte a 400 ezret.","id":"20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ba6f3-f626-4f7c-98a9-88ab1e2c7df2","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Elerte_a_7_milliot_a_fertozottek_szama_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Elérte a 7 milliót a fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele. Ezt a problémát orvosolja az alábbi, látványos megoldás.","shortLead":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele...","id":"20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c693052-faba-403c-a567-e461af733d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","timestamp":"2020. június. 08. 12:33","title":"Elkészült az arcmaszk, ami kicsit emberibbé teszi a mostani világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt az államháztartási hiány.","shortLead":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem...","id":"20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454c2a84-442b-4fc7-bd5d-ea651c67848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 08. 12:09","title":"Ezermilliárd forintnál is nagyobb már most az államháztartás 2020-as hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét lakást kellett elhagyni.","shortLead":"Hét lakást kellett elhagyni.","id":"20200607_Kiuritettek_egy_tarsashazat_Bajan_granatot_talaltak_az_udvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e512fb6-38f0-486f-85ce-46ba42b484c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e538aa11-af64-42fe-ad67-17a4e82823f3","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Kiuritettek_egy_tarsashazat_Bajan_granatot_talaltak_az_udvaron","timestamp":"2020. június. 07. 12:51","title":"Kiürítettek egy társasházat Baján, gránátot találtak az udvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","shortLead":"A besorolás a járvány ideje alatt nem változik.","id":"20200607_megbizhato_adozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e162b9f-15f3-495d-b0bf-419f29f95867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_megbizhato_adozo","timestamp":"2020. június. 07. 10:23","title":"Megbízható adózó maradhat, aki a veszélyhelyzet idején lesz adósa a NAV-nak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","shortLead":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","id":"20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c955e233-69e5-4f3e-b9ac-602bd6d12ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","timestamp":"2020. június. 08. 11:50","title":"Öt évvel tovább dolgozik egy átlagos magyar most, mint 2010-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]