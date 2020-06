Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","shortLead":"Az ausztráliai partoknál elképesztő felvételen örökítette meg a nagy találkozást néhány tinédzser.","id":"20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950a71cd-f46a-4ef3-b0cb-bb15f478eb82","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Az_igazi_nyari_kaland_egyszer_csak_feltunt_egy_capa","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Az igazi nyári kaland: egyszer csak feltűnt egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Túlzónak tartják a 100 milliós büntetést, amit a NAIH annak ellenére szabott ki rájuk, hogy az adatvédelmi hatóság szerint még csak ki sem szivárogtak a veszélybe került adatok.","shortLead":"Túlzónak tartják a 100 milliós büntetést, amit a NAIH annak ellenére szabott ki rájuk, hogy az adatvédelmi hatóság...","id":"20200616_digi_birsag_fellebbezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960ca007-1f51-4468-89a9-51a772a9f159","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_digi_birsag_fellebbezes","timestamp":"2020. június. 16. 17:00","title":"Perre megy a DIGI, nem kérnek a rekord összegű bírságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","shortLead":"A Demokrata Párt szerint ennél többre lenne szükség.","id":"20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa4b4f0-b137-4ff2-a4e4-b9e0d717a696","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_donald_trump_rendorsegi_reform","timestamp":"2020. június. 17. 07:29","title":"Trump óvatos rendőrségi reformot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","shortLead":"Az elmúlt időszakban országszerte összesen mintegy 30 ezren vettek részt valamilyen vizsgaeseményen.","id":"20200618_itm_jogositvany_hatarido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49157cc-62fe-4892-9fbd-5b096c81b09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_itm_jogositvany_hatarido","timestamp":"2020. június. 18. 09:13","title":"Fél évvel meghosszabbítják a jogosítványszerzéssel kapcsolatos határidőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most, azt nem értik. ","shortLead":"Az FKF Zrt. számlájára kedden érkezett pénz az NHKV Zrt.-től, de hogy miért éppen annyi, amennyi, és miért pont most...","id":"20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaef343-34fa-404d-b39b-af7cebec4fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d93ba8-809f-454c-8130-9cbbe15c99d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_szemetszallitas_kukaholding_fkf_szemetdij_atutalas","timestamp":"2020. június. 16. 22:07","title":"Fizetett a kukaholding, nem áll le a szemétszállítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fe07f2-6f59-4b6c-8a3a-7a41b3441b26","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3fe07f2-6f59-4b6c-8a3a-7a41b3441b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. június. 17. 18:30","title":"Így változtatta meg a bankolási szokásainkat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná az intézményt, az egyházmegye pedig akár át is venné.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná...","id":"20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f48d7-0191-40d7-a797-03c961c50c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","timestamp":"2020. június. 17. 08:22","title":"Újabb botrány a \"vasalódeszkás\" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7db332-e471-4a45-a0b8-7d157894d734","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A járulékos költségek emelkedése miatt előbb-utóbb nőhet a gázszámla, a lakosság hatósági áras befizetései ugyanis 2019-ben már nem fedezték a kiadásokat.","shortLead":"A járulékos költségek emelkedése miatt előbb-utóbb nőhet a gázszámla, a lakosság hatósági áras befizetései ugyanis...","id":"202025__gazkoltsegek__hatosagi_arak__orosz_fugges__rezsiminusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7db332-e471-4a45-a0b8-7d157894d734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49d6e85-cda7-42d5-beca-0415cadfeab6","keywords":null,"link":"/360/202025__gazkoltsegek__hatosagi_arak__orosz_fugges__rezsiminusz","timestamp":"2020. június. 18. 15:00","title":"Ha így folytatjuk, a kormány kénytelen lesz elengedni a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]