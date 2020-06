Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s hálózatának fejlesztése.","shortLead":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s...","id":"20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450306a-bace-4097-84c3-360c0cb3f4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. június. 29. 12:03","title":"Debrecentől Szegeden át Győrig hét új városban kapcsolja be az 5G-t a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban játékosoknak szán a gyártó.","shortLead":"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban...","id":"20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44a00abf-651f-43a0-b1ae-4d4f0a07d9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696404cd-9702-44bb-aa66-2b8d90b22256","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_samsung_odyssey_g9_gaming_monitor","timestamp":"2020. június. 28. 15:03","title":"Futurisztikus monitort dob piacra a Samsung Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai űrhivatal külsősök ötleteit várja az Artemis-misszióhoz.","shortLead":"Egy űrutazás előtt mindent meg kell tervezni, még azt is, hogyan és mibe ürítenek majd az űrhajósok. Az amerikai...","id":"20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec1bc534-dde5-4775-8250-3b1f6a7d979a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed99e6f1-1de5-4c17-b4de-0661e7918c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_nasa_wc_vece_holdra_szallas_artemis_projekt_herox","timestamp":"2020. június. 29. 11:40","title":"Segítséget kér a NASA a Holdon üzemelő vécékhez, a jó ötletekért fizetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","shortLead":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","id":"20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744dffa5-5ee6-47af-8190-68fa3e308e97","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","timestamp":"2020. június. 28. 21:27","title":"Lengyel elnökválasztás: győzött Duda, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak a munkába.","shortLead":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak...","id":"20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67635fb0-81fd-4328-bfcf-5765cd1643b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. június. 29. 09:29","title":"Közel három éves rekordra ugrott a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük az adóhatóság felé. Kipróbáltuk a regisztrációt.","shortLead":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük...","id":"20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1952db80-42ef-4776-a303-9349b9e62280","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Most már tényleg mindent lát majd a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","shortLead":"Határozatképtelenség miatt nem lett Brenner Kolomanból alelnök a Házban. A Jobbik kicsinyes bosszút emleget.\r

","id":"20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb1d6f-20c4-4783-b15a-9c695da31b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee7bff6-d1ef-432b-88fa-f902aaa24557","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_orszaggyules_alelnok_sneider_tamas_brenner_koloman_jobbik","timestamp":"2020. június. 29. 20:42","title":"Kétszeri nekifutásra sem sikerült megválasztani az országgyűlés új jobbikos alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","shortLead":"Az elmúlt két hónapban tízezernél is több számlát nyitottak.","id":"20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780345b5-3ece-4e7f-979d-f9df3d21ed80","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_allamkincstar_nyeremenyjatek_babakotveny","timestamp":"2020. június. 29. 08:47","title":"Az államkincstár nyereményjátéka miatt megugrott a babakötvények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]