[{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is született erre.","shortLead":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is...","id":"20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e98e82d-2982-4db3-a2ed-82d0f04c4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","timestamp":"2020. június. 29. 00:03","title":"Tényleg jön az olcsóbb OnePlus telefon – itt a hivatalos beharangozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Persze van egy trükk a számolásban.","shortLead":"Persze van egy trükk a számolásban.","id":"20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e234345-a6ae-4de3-a1f5-4f0ced16e695","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","timestamp":"2020. június. 30. 12:25","title":"Turistarekord Sanghajban a sárkányhajó-ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","shortLead":"A Római-partért Egyesület attól tart, hogy a szivárgó szennyvíz fertőzést okoz.","id":"20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56339559-8a67-4be1-a62a-71b8e691180a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5285a072-e02b-4c63-8762-66c2ceea9cff","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_A_szennyviz_folyik_a_Romai_fovenyen","timestamp":"2020. június. 28. 16:44","title":"Szennyvíz folyik a Római fövenyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő pártjának jelöltjei sorozatosan vereséget szenvedtek.\r

\r

","shortLead":"Rekordalacsony részvétel mellett a Zöldek szerezték meg a legtöbb francia nagyváros vezetését, Emmanuel Macron államfő...","id":"20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6224f8f4-462e-4367-a671-47dbc6799569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64efefb3-aa62-49fa-9c42-b04f2be3ca04","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_A_zoldek_eloretoreserol_szolt_az_onkormanyzati_valasztas_Franciaorszagban","timestamp":"2020. június. 29. 05:39","title":"A Zöldek előretöréséről szólt az önkormányzati választás Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt mondaniuk, támogatják-e a Vlagyimir Putyin által kezdeményezett alkotmánymódosításokat. A voksolás kimenetele egyértelmű – az igenek többségben lesznek – csak a részvételi arány kétséges. A fő probléma az, hogy a voksolás után sem lesz világos, hogy Putyin saját, vagy kiszemelt utódja érdekében csinálta-e az egész felhajtást.","shortLead":"Már elkezdődött és július elsejéig tart az az oroszországi népszavazás, amelyen a résztvevőknek arra kell véleményt...","id":"20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a72ec9c-9b0e-47dd-b1e7-41f16e0c7522","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Akarmi_is_tortenik_Putyin_nyer__egyelore","timestamp":"2020. június. 28. 14:00","title":"Akármi is történik, Putyin biztosan nyerni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10a03f4-304f-40cd-af40-5f4a27b42b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_emberoles_idos_ferfi_kobanya_rendorseg","timestamp":"2020. június. 28. 16:28","title":"Megöltek egy idős férfit Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s hálózatának fejlesztése.","shortLead":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s...","id":"20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450306a-bace-4097-84c3-360c0cb3f4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. június. 29. 12:03","title":"Debrecentől Szegeden át Győrig hét új városban kapcsolja be az 5G-t a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány nem hagyná, hogy az önkormányzatok hitellel pótolják az iparűzési adót, amit idén év végén nem fizetnek majd be a cégek.","shortLead":"A kormány nem hagyná, hogy az önkormányzatok hitellel pótolják az iparűzési adót, amit idén év végén nem fizetnek majd...","id":"20200629_onkormanyzatok_iparuzesi_ado_likviditasi_hitel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df63b8b5-bcc4-4da5-92f7-e8ca44729989","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_onkormanyzatok_iparuzesi_ado_likviditasi_hitel","timestamp":"2020. június. 29. 11:22","title":"A kormány újabb csapása az önkormányzatokra: nem pótolhatják hitellel a késve jövő iparűzési adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]