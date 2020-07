Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.","shortLead":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen...","id":"20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6478f-1526-4894-be97-9b879a87801b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","timestamp":"2020. július. 15. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","shortLead":"Felfüggesztik a kelebiai határon át zajló vasúti forgalmat – idézi a szerb vasutat a MÁV.","id":"20200713_szerbia_koronavirus_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25368546-3679-48b6-8ea8-f4c6f8890964","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_szerbia_koronavirus_mav","timestamp":"2020. július. 13. 16:38","title":"A vírushelyzet miatt szünetel a nemzetközi személyszállítás Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 400 ezer kilométeres magasságból engedi le a Hajabusza-2 űrszonda azt a kapszulát, amely a Ryugu nevű aszteroidából vett mintákat tartalmazza.","shortLead":"Mintegy 400 ezer kilométeres magasságból engedi le a Hajabusza-2 űrszonda azt a kapszulát, amely a Ryugu nevű...","id":"20200714_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda_minta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbc2190-c4af-49b9-9421-9b717577ab1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda_minta","timestamp":"2020. július. 14. 17:03","title":"Nagyon fontos mintákat küld a Földre a japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","shortLead":"A tíz- és a húszforintosra kerülnek a veszélyhelyzet hősei, ezzel az érmesorozattal emlékeznek meg róluk.","id":"20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a852f08f-003a-472c-98ba-6f821ca529fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1337509-49a9-4371-8e86-8fbf86baef79","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Apropenzre_nyomtatjak_az_apolokat_igy_tiszteleg_elottuk_az_MNB","timestamp":"2020. július. 14. 05:30","title":"Aprópénzre nyomtatják az ápolókat, így tiszteleg előttük az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","shortLead":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","id":"20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8349040-748d-4b27-bd2a-b016619fd7de","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","timestamp":"2020. július. 13. 15:31","title":"Közel ezer időst fertőzött meg a koronavírus magyarországi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormány által közölt listán is a kockázatos országok között szerepel a két balkáni állam.","shortLead":"A magyar kormány által közölt listán is a kockázatos országok között szerepel a két balkáni állam.","id":"20200714_Az_EU_sem_tekinti_biztonsagos_orszagnak_Szerbiat_es_Montenegrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c978a-224d-4f69-8a89-105fd8111799","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_Az_EU_sem_tekinti_biztonsagos_orszagnak_Szerbiat_es_Montenegrot","timestamp":"2020. július. 14. 19:15","title":"Az EU sem tekinti biztonságos országnak Szerbiát és Montenegrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950a389e-092f-428d-a956-bcf30c47a8d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki a következő hónapokban beszünteti a Jimny modell forgalmazását az európai piacon. Az ok természetesen a kibocsátási előírások.","shortLead":"A Suzuki a következő hónapokban beszünteti a Jimny modell forgalmazását az európai piacon. Az ok természetesen...","id":"20200714_Vege_a_Suzuki_Jimnynek_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=950a389e-092f-428d-a956-bcf30c47a8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd73d4c-005a-4bbe-8347-cce0b270d433","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_Vege_a_Suzuki_Jimnynek_Europaban","timestamp":"2020. július. 14. 15:25","title":"Nem sokáig lesz már Suzuki Jimny Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy híres kísérlet szerint igen, ám van, aki vitatja ennek a megállapításait.","shortLead":"Egy híres kísérlet szerint igen, ám van, aki vitatja ennek a megállapításait.","id":"20200714_Termelekenyebbeke_a_tavmunkaban_dolgozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92efd34a-98dc-4dce-a4ac-c3c2548c741f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Termelekenyebbeke_a_tavmunkaban_dolgozok","timestamp":"2020. július. 14. 13:30","title":"Termelékenyebbek-e a távmunkában dolgozók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]