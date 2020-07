Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MTI-vezér tartalomfejlesztési tanácsadó lesz.","shortLead":"A volt MTI-vezér tartalomfejlesztési tanácsadó lesz.","id":"20200725_A_Mediaworksnel_folytatja_Belenessy_Csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ed2aa01-f0a7-4905-b1f0-ad3c53c4fe40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f7d2b-291c-4228-bbe9-8bea123f342d","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_A_Mediaworksnel_folytatja_Belenessy_Csaba","timestamp":"2020. július. 25. 09:43","title":"A Mediaworksnél folytatja Belénessy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Spanyolország lekerül a karanténszabályok alól mentesülő országok listájáról a koronavírusos fertőzések utóbbi napokban tapasztalt megnövekedése miatt.","shortLead":"Spanyolország lekerül a karanténszabályok alól mentesülő országok listájáról a koronavírusos fertőzések utóbbi napokban...","id":"20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_spanyolorszag_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c480e-a19e-426c-a148-120126a865b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_koronavirus_jarvany_fertozes_nagy_britannia_spanyolorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 26. 09:53","title":"A britek újra karanténba küldik a Spanyolországból érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","shortLead":"Az autó összetört, nem sérült meg senki.","id":"20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e06d061f-1254-456c-9950-27e4470d1848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e8ca5e-73a7-43db-97af-fec93839ac8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Megpordult_egy_Maserati_a_vizes_autopalyan","timestamp":"2020. július. 25. 12:56","title":"Megpördült egy Maserati a vizes M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült magnófelvételeken terjedhettek, a tévében nem szerepelhetett. Vlagyimir Viszockijnak ennek ellenére már életében hatalmas kultusza volt a Szovjetunióban, színpadi alakításai világhírűvé tették. Munka-, alkohol- és drogfüggő volt, 42 évet élt.","shortLead":"Kiengedték Nyugatra, színházban, filmben játszott, koncertezett, de legendás dalai csak fű alatt készült...","id":"20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c739bda-ceac-48c6-b182-00cb248e1b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aa8455-052d-460e-93ba-f9ac1ae436b0","keywords":null,"link":"/360/20200725_Vlagyimir_Viszockij_szovjetunio_taganka_szinhaz_marina_vlady_hamlet_enekes_bard","timestamp":"2020. július. 25. 12:00","title":"A féllegális szovjet zseni, akit talán még Brezsnyev is kedvelt – 40 éve halt meg Viszockij","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197b1879-45ce-48e8-a319-d97523510029","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sok eső miatt víz alá kerültek az alacsonyabban fekvő házak a Zala megyei Liszóban és Surdon, ezért kell a családokat kiköltöztetni. ","shortLead":"A sok eső miatt víz alá kerültek az alacsonyabban fekvő házak a Zala megyei Liszóban és Surdon, ezért kell a családokat...","id":"20200725_Ot_csaladot_kellett_kimemenkiteni_a_hatalmas_eso_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197b1879-45ce-48e8-a319-d97523510029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b82e2cb-c62c-46ca-8acf-d8321a573aad","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Ot_csaladot_kellett_kimemenkiteni_a_hatalmas_eso_miatt","timestamp":"2020. július. 25. 11:27","title":"Öt családot kellett kimemenkíteni a hatalmas eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","id":"20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d451c912-153f-46f9-9f30-9a45c008f5c2","keywords":null,"link":"/elet/20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","timestamp":"2020. július. 26. 08:40","title":"Meghalt a férfi, aki leesett a Karancs-kilátóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e tevékenységet pedig jövőre is folytatják: egy kiszivárgott jelentés szerint az UFO-kutató kormányügynökség megkapta a szenátusi hozzájárulást, amely anyagilag is támogatja a programot. A csoport egyesek szerint bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy nem vagyunk egyedül.","shortLead":"Az Egyesült Államok továbbra is kitartóan próbál magyarázatot találni a pilótáival történt furcsa égi jelenségekre, e...","id":"20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32069632-7a13-48c1-8e83-f0d9d406c40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758047ee-9eb7-4ce4-8204-3c8968a9b20f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_ufovideo_pentagon_azonositatlan_repulo_targy_idegenek_foldonkivuli","timestamp":"2020. július. 27. 08:03","title":"Állítják: Amerika nem állt le az UFO-kutatással, és találtak is valami furcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e710410f-ea7e-4a31-8ade-8ab63b9dd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Poszeidón és a Zircon fegyverrendszer miatt aggódhat a nyugati világ.","shortLead":"A Poszeidón és a Zircon fegyverrendszer miatt aggódhat a nyugati világ.","id":"20200726_Putyin_szuperszonikus_nuklearis_tamadofegyverekkel_es_atomdronokkal_riogat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e710410f-ea7e-4a31-8ade-8ab63b9dd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a88b88b-6cb1-4148-9ad9-15787f33f47d","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Putyin_szuperszonikus_nuklearis_tamadofegyverekkel_es_atomdronokkal_riogat","timestamp":"2020. július. 26. 17:10","title":"Putyin hiperszónikus nukleáris támadófegyverekkel és atomdrónokkal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]